с чего всё началось

В субботу, 24 августа, чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию. Он отбыл на родину, говорится в сообщении посольства. Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

Посол России Яковенко завершил свою миссию в Великобритании

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Авто Названа стоимость седана Aurus Senat 23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.

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Происшествия В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321 В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.

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Армия и оружие На Донбассе сгорел склад ВСУ, пропало дорогое оборудование из США На Донбассе украинские провели очередную «Операцию Ы» — на одном из военных складов ВСУ 24 августа произошел пожар, в результате которого «испарилось» дорогостоящее военное оборудование производства США.

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Культура Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом В настоящее время артист находится в реанимации. Информация об этом проявилась на официальном Facebook-аккаунте исполнителя.

Технологии Мердок запустит агрегатор новостей, чтобы забрать трафик у Google и Facebook Принадлежащий медиамагнату Руперту Мердоку News Corp собирается запускать агрегатор новостей Knewz, который должен составить конкуренцию Google и Facebook.

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Происшествия Стало известно о состоянии затянутой в бассейн 12-летней россиянки Состояние здоровья 12-летней россиянки, которую затянуло в бассейн отеля Sunhill в турецком Бодруме, улучшилось.