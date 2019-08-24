Политика
Посол России Яковенко завершил свою миссию в ВеликобританииКоммерсантъ 09:48
В субботу, 24 августа, чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию. Он отбыл на родину, говорится в сообщении посольства. Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.
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Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.
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Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела во французский Биарриц на саммит G7.
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Обновлено в 02:43
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Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:43
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Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
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Обновлено в 09:21
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Состояние здоровья 12-летней россиянки, которую затянуло в бассейн отеля Sunhill в турецком Бодруме, улучшилось.
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Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
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