Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в ТольяттиИзвестия вчера в 22:30

председатель комитета по обороне Государственной думы Владимир Шаманов и командир соединения полковник Альберт ОМАРОВ вручили государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим бригады.

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Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти. Об этом сообщила газета ВС России «Красная звезда».

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