Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в ТольяттиИзвестия вчера в 22:30

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти. Об этом сообщила газета ВС России «Красная звезда».
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В Самарской области увековечили память Героев Советского Союза и России

председатель комитета по обороне Государственной думы Владимир Шаманов и командир соединения полковник Альберт ОМАРОВ вручили государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим бригады.
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Дмитрий Борисович Тымчук
Украинский военный деятель
Украинский военный и политический журналист. Подполковник запаса. Координатор группы «Информационное сопротивление», руководитель общественной организации «Центр военно-политических исследований», с 2008 года - главный редактор интернет-издания «Флот2017». Депутат Верховной рады Украины VIII созыва от Народного фронта.
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