Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в ТольяттиИзвестия вчера в 22:30

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти. Об этом сообщила газета ВС России «Красная звезда».
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Объявленный убитым полковник спецназа появился на вручении наград в Тольятти

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Якобы погибший в Сирии офицер спецназа вручил награды в Тольятти

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Российский политик. Председатель Комитета по обороне Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.
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