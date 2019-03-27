Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в ТольяттиИзвестия вчера в 22:30

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти. Об этом сообщила газета ВС России «Красная звезда».

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

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