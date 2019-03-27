Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в ТольяттиИзвестия вчера в 22:30

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти. Об этом сообщила газета ВС России «Красная звезда».
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«Погибший» в Сирии офицер наградил своих бойцов в Тольятти

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Объявленный убитым полковник спецназа появился на вручении наград в Тольятти

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Якобы погибший в Сирии офицер спецназа вручил награды бойцам своей бригады

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«Убитый» украинцами в Сирии комбриг спецназа РФ «ожил» и наградил своих бойцов

Rusvesna.su00:01

Якобы погибший в Сирии офицер спецназа вручил награды в Тольятти

Взгляд.ру00:08
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
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Украинский военный и политический журналист. Подполковник запаса. Координатор группы «Информационное сопротивление», руководитель общественной организации «Центр военно-политических исследований», с 2008 года - главный редактор интернет-издания «Флот2017». Депутат Верховной рады Украины VIII созыва от Народного фронта.
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Владимир Анатольевич Шаманов
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Российский политик. Председатель Комитета по обороне Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.
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