Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в ТольяттиИзвестия вчера в 22:30
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти. Об этом сообщила газета ВС России «Красная звезда».
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с чего всё началось
председатель комитета по обороне Государственной думы Владимир Шаманов и командир соединения полковник Альберт ОМАРОВ вручили государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим бригады.Красная звездавчера в 18:30
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