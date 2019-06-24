Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБКоммерсантъ 06:31

с чего всё началось

Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время. Свое решение он объяснил обысками, которые ФСБ провела на прошлой неделе в его музее «Собрание» в Москве.

Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ

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