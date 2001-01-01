Футбол

Яка Бийол: «У „Енисея“ нет звезд, зато есть коллективные действия»
Спорт-Экспресс
02:14

ЦСКА — Енисей
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол ждет непростого противостояния с "Енисеем" в ближайшем матче премьер-лиги.
Спорт-Экспресс02:14

Подробнее о событии

Яка Бийол: «У „Енисея“ нет звезд в составе, но есть коллективные действия»

Матч ТВ03:32

Яка Бийол: «У „Енисея“ нет звезд в составе, но есть коллективные действия»

Sportbox.RU03:32

Яка Бийол: «У „Енисея“ нет звезд, зато есть коллективные действия»

Спорт-Экспресс02:14

Бийол: в составе «Енисея» нет звёзд, зато есть коллективная работа

Чемпионат02:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Футбол

«Крылья» и «Ростов» назвали составы на последний матч года

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Ростов".
Обновлено в 03:52
Футбол

Лукаку поссорился с Моуринью и хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". 25-летний футболист недоволен недостатком игровой практики.
Обновлено в 04:00
Футбол

Болельщики «Интера» устроили беспорядки на стадионе «Ювентуса»

Фанаты "Интера" отметились неподобающим поведением во время игры 15-го тура Серии А с "Ювентусом" (0:1).
Обновлено в 04:00
Футбол

Букмекеры: 79% ставок сделано на победу Манчестер Сити над Челси

Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Сити - 79% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, а на победу Челси принято 14% ставок.
Обновлено в 03:46
Футбол

Жиго вернулся к тренировкам в «Спартаке»

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго провёл первую тренировку после травмы на базе клуба в Тарасовке.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»

В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
Обновлено в 00:00
Футбол

Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»

Обновлено вчера в 22:06
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 03:08
Футбол

Суарес восстановился от травмы и может сыграть с «Эспаньолом»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес полностью восстановился от повреждения колена, полученного 24 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1). Тренерский штаб каталонцев включил уругвайского футболиста в заявку на игру 15-го тура Примеры с «Эспаньолом».
Обновлено в 02:39
Футбол

«Зенит» интересуется венгерским полузащитником «Астаны» Кляйнхайслером

Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
Обновлено в 04:00
Футбол

«Анжи» получил 8 миллионов рублей от РПЛ

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что клуб получил около восьми миллионов рублей от премьер-лиги.
Обновлено в 02:32
Футбол

Сарри рассказал о целях «Челси» во время зимнего трансферного окна

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал о трансферных целях своей команды зимой.
Обновлено в 03:00
Футбол

Аршавин вручит награду лучшего игрока месяца Дриусси

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.
Обновлено в 03:59
Футбол

Гацкан награжден орденом «Трудовая слава»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан награжден государственной наградой Республики Молдова.
Обновлено в 03:15
Футбол

«Локомотив» — «Оренбург»: ставка Анатолия Бышовца на РПЛ с коэффициентом 2.89

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 2,5 мячей за 2.89 «Локомотив» победит.
Обновлено в 02:35
ещё по теме
Яка Бийол
Словенский футболист
Slovenian football midfielder who plays for CSKA Moscow in the Russian Premier League.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное