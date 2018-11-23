Спорт
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru14:34
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Спорт
Медведева идет третьей после короткой программы во Франции
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Футбол
Геркус: не забиваем своё и получаем обиднейшее поражение дома
Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус на своей странице в "Инстаграме" прокомментировал поражение в домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (1:2).
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"Тампа" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Две шайбы в составе "Лайтнинг" забросил форвард Тайлер Джонсон.
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ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге, уступив «Будучности»
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Футбол
ЦСКА первым в РПЛ набрал 1000 очков
Благодаря победе в Грозном # ЦСКА первым набрал 1000 очков в премьер-лиге! pic.twitter.com / TdtIe7PaY5 ПФК ЦСКА Москва (@ pfc_cska) 23 ноября 2018 г. Напомним, ЦСКА одержал победу благодаря голам Хердура Магнуссна и Тимура Жамалетдинова.
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Паратичи сменил Маротту на посту генерального директора «Ювентуса»
Фабио Паратичи, который ранее занимал пост спортивного директора «Ювентуса», назначен на должность генерального директора туринского клуба.
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Рижское «Динамо» обыграло «Авангард» в матче КХЛ
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Футбол
«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»
«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
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Дабл-дабл Газоля не спас «Мемфис» от поражения в матче с «Клипперс»
Самым результативным игроком встречи стал центровой "Гризлиз" Марк Газоль. Он сделал дабл-дабл - 27 очков и 13 подборов.
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Футбол
Пике хочет купить футбольный клуб и создать новый турнир
Защитник "Барселоны" Жерар Пике сообщил, что хотел бы стать приобрести один из футбольных клубов.
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УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики»
УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушение болельщиками правил порядка и акты вандализма на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
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Жозе Моуринью: «Алексис Санчес не говорил мне, что хочет покинуть „МЮ“»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о желании нападающего Алексиса Санчеса покинуть команду.
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