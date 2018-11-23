с чего всё началось

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Спорт Спорт Медведева идет третьей после короткой программы во Франции

Футбол Футбол Геркус: не забиваем своё и получаем обиднейшее поражение дома Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус на своей странице в "Инстаграме" прокомментировал поражение в домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (1:2).

Хоккей Хоккей 3 очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Чикаго» "Тампа" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Две шайбы в составе "Лайтнинг" забросил форвард Тайлер Джонсон.

Баскетбол Баскетбол ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге, уступив «Будучности» ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а Будучность, одержавшая всего вторую победу в турнире, расположилась на 13-й строчке.

Футбол Футбол ЦСКА первым в РПЛ набрал 1000 очков Благодаря победе в Грозном # ЦСКА первым набрал 1000 очков в премьер-лиге! pic.twitter.com / TdtIe7PaY5 ПФК ЦСКА Москва (@ pfc_cska) 23 ноября 2018 г. Напомним, ЦСКА одержал победу благодаря голам Хердура Магнуссна и Тимура Жамалетдинова.

Футбол Футбол Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном» Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 62-й минуте забил Джейсон Денайер.

Футбол Футбол Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом» "Байер" обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Кевин Фолланд.

Футбол Футбол Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.

Футбол Футбол Паратичи сменил Маротту на посту генерального директора «Ювентуса» Фабио Паратичи, который ранее занимал пост спортивного директора «Ювентуса», назначен на должность генерального директора туринского клуба.

Футбол Футбол «Алавес» в гостях уступил «Леганесу» «Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании.

Баскетбол Баскетбол Дабл-дабл Газоля не спас «Мемфис» от поражения в матче с «Клипперс» Самым результативным игроком встречи стал центровой "Гризлиз" Марк Газоль. Он сделал дабл-дабл - 27 очков и 13 подборов.

Футбол Футбол Пике хочет купить футбольный клуб и создать новый турнир Защитник "Барселоны" Жерар Пике сообщил, что хотел бы стать приобрести один из футбольных клубов.

Футбол Футбол УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики» УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушение болельщиками правил порядка и акты вандализма на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».