с чего всё началось

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Спорт Спорт Евгения Медведева рискует не попасть в финал Гран-при

Футбол Футбол Геркус: не забиваем своё и получаем обиднейшее поражение дома Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус на своей странице в "Инстаграме" прокомментировал поражение в домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (1:2).

Хоккей Хоккей Гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» выиграть у «Детройта» Александр Овечкин оказался причастен к двум голам. Он помог Тому Уилсону сравнять счет на 32 минуте, а в третьем периоде отличился сам.

Баскетбол Баскетбол ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге, уступив «Будучности» ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а Будучность, одержавшая всего вторую победу в турнире, расположилась на 13-й строчке.

Футбол Футбол ЦСКА стал первым клубом, набравшим 1000 очков в РПЛ Московский ЦСКА стал первым клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), который набрал 1000 очков за время выступлений в турнире.

Футбол Футбол Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном» Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 62-й минуте забил Джейсон Денайер.

Футбол Футбол Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом» "Байер" обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Кевин Фолланд.

Футбол Футбол Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.

Футбол Футбол Паратичи сменил Маротту на посту генерального директора «Ювентуса» Фабио Паратичи, который ранее занимал пост спортивного директора «Ювентуса», назначен на должность генерального директора туринского клуба.

Футбол Футбол «Алавес» в гостях уступил «Леганесу» «Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании.

Хоккей Хоккей Рижское «Динамо» обыграло «Авангард» в матче КХЛ Рижское "Динамо" обыграло омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккей Хоккей Ожиганов в матче с «Коламбусом» набрал первое очко в НХЛ В ночь на 24 ноября (мск) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1, идет первый период).

Футбол Футбол УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики» УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушение болельщиками правил порядка и акты вандализма на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».