Спорт
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru14:34
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