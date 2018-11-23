Спорт

Ягудин ответил на издевки Плющенко
Lenta.ru
14:34

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru14:34
с чего всё началось
Ранее Плющенко в своем Instagram
 разместил запись, назвав коллегу «беспринципным мальчуганом» и «незваным гостем», после того как Ягудин в коммерческих целях выступил в развлекательном комплексе, где работает академия фигурного катания «Ангелы Плющенко».
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Газета.Ru08:51
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Российский фигурист
Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.
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Евгений Плющенко
Российский фигурист
Российский фигурист, выступавший в мужском одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров и десятикратный чемпион России. Делит с Йиллисом Графстрёмом рекорд по количеству олимпийских наград в фигурном катании.
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