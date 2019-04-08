Политика

Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для ЕвропыRT на русском вчера в 20:33

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение». Как отметил генсек, СЕ является единственным местом, которое связывает Россию с Европой «в судебном порядке».
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Ягланд рассказал о последствиях возможного выхода России из Совета Европы

РИА Новости01:50

Ягланд: выход России из Совета Европы станет потрясением

News.ruвчера в 12:46

Генсек СЕ сравнил выход России из организации с Brexit

Газета.Ruвчера в 18:30

Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации

РБКвчера в 16:23

Ягланд заявил, что выход России из СЕ станет потрясением для Европы

Комсомольская правда00:51

Возможный Ruxit назвали потрясением для Европы

Взгляд.рувчера в 12:24

Ягланд заявил, что Brexit и возможный выход России из СЕ станут потрясением для Европы

ТАССвчера в 12:11
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Общество

Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов

30-страничный документ, подписанный главным санитарным врачом России Анной Поповой, содержит обязательные к исполнению нормы для предприятий общепита, а также приложение о сроках годности скоропортящихся продуктов.
Обновлено вчера в 17:15
Культура

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру запретили выступать на льду под песни Майкла Джексона.
Обновлено вчера в 17:37
Футбол

Роналду поет за рулем автомобиля во время семейной поездки

Португальский форвард продемонстрировал вокальные способности во время семейной поездки, находясь за рулем автомобиля.
Обновлено в 00:20
Политика

О расследовании ФБР против Коломойского узнали СМИ

ФБР ведет расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Общество

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам общепита

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества услуг на предприятиях общественного питания.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Политика

Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan

Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях.
Обновлено в 00:26
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

В Хабаровске полицейский спас мужчину из горящей машины

Сотрудник полиции в Хабаровске вытащил из горящего автомобиля мужчину, звавшего на помощь.
Обновлено вчера в 21:16
Игры

GTA San Andreas подогнали до графики пятой части

Обновлено в 01:25
Общество

Эксперты нашли в программе реновации в Москве 1000-квартирные дома

Обновлено в 00:19
Авто

Эксперты назвали самые дешевые в эксплуатации автомобили в России

Эксперты сервиса Юла Авто проанализировал стоимость владения российских автомобилей за 2018 год и выявили самые дешевые в эксплуатации модели.
Обновлено вчера в 04:16
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Общество

Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними

После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики

Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления».
Обновлено вчера в 11:07
Армия и оружие

Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции

Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Транспорт

«Южуралмост» может получить дорожный контракт в Челябинске

Как пояснили в администрации, претензии победителя аукциона связаны в том числе и с разными взглядами на то, каким образом нужно ремонтировать дороги.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

ДНР заявила о пресечении провокации ВСУ

Обновлено вчера в 08:21
Футбол

«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»

Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье

Дмитрий Певцов, который редко бывает замешан в скандалах, на этот раз не смог скрыть возмущения и публично рассказал о том, как его обманули организаторы концерта.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Технологии

WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки

Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Общество

Женщины назвали самые неприятные мужские черты

Обновлено в 01:10
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

В Сенате США пожаловались на усталость от законопроектов против России

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио заявил, что американские законодатели устали от законопроектов, предполагающих введение санкций в отношении России.
Обновлено в 02:19
Хоккей

СКА и ЦСКА определят победителя в седьмом матче серии

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

ЦИК потребовала от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении

Глава ЦИК Татьяна Слипачук подчеркнула, что дебаты кандидатов в президенты — официальное мероприятие, которое должно проводиться в соответствии с законодательством и оплачивается из средств государственного бюджета.
Обновлено в 01:27
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Турбьёрн Ягланд
Норвежский политик
Норвежский политический деятель. Генеральный секретарь Совета Европы с 1 октября 2009 года. Премьер-министр Норвегии в 1996-1997.
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