Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для ЕвропыRT на русском вчера в 20:33

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение». Как отметил генсек, СЕ является единственным местом, которое связывает Россию с Европой «в судебном порядке».

Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

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