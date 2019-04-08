Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для ЕвропыRT на русском вчера в 20:33
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение». Как отметил генсек, СЕ является единственным местом, которое связывает Россию с Европой «в судебном порядке».
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Общество
Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов
30-страничный документ, подписанный главным санитарным врачом России Анной Поповой, содержит обязательные к исполнению нормы для предприятий общепита, а также приложение о сроках годности скоропортящихся продуктов.
Обновлено вчера в 17:15
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру запретили выступать на льду под песни Майкла Джексона.
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
Роналду поет за рулем автомобиля во время семейной поездки
Португальский форвард продемонстрировал вокальные способности во время семейной поездки, находясь за рулем автомобиля.
Обновлено в 00:20
Политика
О расследовании ФБР против Коломойского узнали СМИ
ФБР ведет расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам общепита
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества услуг на предприятиях общественного питания.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Политика
Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan
Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях.
Обновлено в 00:26
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Хабаровске полицейский спас мужчину из горящей машины
Сотрудник полиции в Хабаровске вытащил из горящего автомобиля мужчину, звавшего на помощь.
Обновлено вчера в 21:16
Игры
GTA San Andreas подогнали до графики пятой части
Обновлено в 01:25
Авто
Эксперты назвали самые дешевые в эксплуатации автомобили в России
Эксперты сервиса Юла Авто проанализировал стоимость владения российских автомобилей за 2018 год и выявили самые дешевые в эксплуатации модели.
Обновлено вчера в 04:16
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Общество
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики
Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления».
Обновлено вчера в 11:07
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции
Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Транспорт
«Южуралмост» может получить дорожный контракт в Челябинске
Как пояснили в администрации, претензии победителя аукциона связаны в том числе и с разными взглядами на то, каким образом нужно ремонтировать дороги.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
ДНР заявила о пресечении провокации ВСУ
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье
Дмитрий Певцов, который редко бывает замешан в скандалах, на этот раз не смог скрыть возмущения и публично рассказал о том, как его обманули организаторы концерта.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Технологии
WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки
Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Женщины назвали самые неприятные мужские черты
Обновлено в 01:10
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В Сенате США пожаловались на усталость от законопроектов против России
Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио заявил, что американские законодатели устали от законопроектов, предполагающих введение санкций в отношении России.
Обновлено в 02:19
Хоккей
СКА и ЦСКА определят победителя в седьмом матче серии
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
ЦИК потребовала от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении
Глава ЦИК Татьяна Слипачук подчеркнула, что дебаты кандидатов в президенты — официальное мероприятие, которое должно проводиться в соответствии с законодательством и оплачивается из средств государственного бюджета.
Обновлено в 01:27