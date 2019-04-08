Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для ЕвропыRT на русском вчера в 20:33
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение». Как отметил генсек, СЕ является единственным местом, которое связывает Россию с Европой «в судебном порядке».
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Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit . Но это может скоро произойти.
— Турбьерн Ягланд, норвежский политикЦарьград вчера в 20:15
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В Перу нашли останки древнего четвероногого кита
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Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.
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