Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для ЕвропыRT на русском вчера в 20:33

Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit . Но это может скоро произойти.

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Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

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