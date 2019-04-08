Политика

Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для ЕвропыRT на русском вчера в 20:33

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение». Как отметил генсек, СЕ является единственным местом, которое связывает Россию с Европой «в судебном порядке».
Читать в источнике
Турбьерн Ягланд
Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit . Но это может скоро произойти.
— Турбьерн Ягланд, норвежский политикЦарьград вчера в 20:15

Подробнее о событии

Иванов: России оставаться в СЕ не имеет смысла

News.ru04:54

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

РИА Новости04:20

Ягланд рассказал о последствиях выхода России из СЕ

Газета.Ru02:38

Ягланд заявил, что выход России из СЕ станет потрясением для Европы

Комсомольская правда00:51

Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации

РБКвчера в 16:23

Возможный Ruxit назвали потрясением для Европы

Взгляд.рувчера в 12:24

Ягланд заявил, что Brexit и возможный выход России из СЕ станут потрясением для Европы

ТАССвчера в 12:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Общество

Сотрудница ФСИН отказывала в приеме на работу людям с тату и маникюром

Руководитель военно-врачебной комиссии ФСИН отказывала в приеме на работу претендентам с тату и маникюром из-за личных предпочтений.
Обновлено в 04:59
Общество

Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов

В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
Обновлено в 02:51
Общество

Эксперты рассказали о правильной технике глажки рубашек

Сотрудники химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая обслуживала принца Чарльза в течение 34 лет, раскрыли секреты правильной глажки рубашек.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
Обновлено в 05:01
Политика

Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти

64 процента россиян назвали попыткой не допустить критики в адрес властей вступившие в силу 29 марта два закона о фейковых новостях и о неуважении к власти в Российской Федерации.
Обновлено в 04:49
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Обновлено в 01:24
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт

Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Политика

В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций

Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Музыка

Звезда украинского рэпа Alyona Alyona выпустила дебютный альбом

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алёна Савраненко) выпустила дебютную пластинку «Пушка».
Обновлено в 05:20
Футбол

Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФС

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ближайшее время станет заместителем генерального директора РФС по развитию.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика

Объединение «За Зеленского» создадут в Раде

Депутат Верховной рады, участник первого тура президентских выборов на Украине Виталий Куприй объявил о создании в парламенте депутатского объединения "За Зеленского", передает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Террористы опубликовали видео с телами российских военных

Обновлено в 04:34
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Спорт

Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника

Чемпион Олимпийских игр-2010 по лыжному спорту Никита Крюков объявил о завершении своей международной профессиональной карьеры.
Обновлено в 04:51
Авто

В России растет доля рынка отечественных автобрендов

По итогам же 1 квартала 2019 года продажи автомобилей отечественных марок составили 101 500 экземпляров.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

У Елены Лопаевой появилось подразделение «внутреннего контроля»

В аппарате правительства Пермского края учреждён новый департамент внутреннего контроля, сообщают в правительстве региона.
Обновлено в 03:28
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Здоровье

Премьера на НТВ: «Доктор Свет» ответит на главные вопросы о здоровье

На этой неделе линейку популярных лайфстайл-программ НТВ пополнит новое шоу о здоровье и правильном образе жизни — «Доктор Свет».
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Происшествия

В Петербурге ограбили ректора «Корабелки»

В Петербурге ограбили ректора Морского технического университета ("Корабелка").
Обновлено в 05:11
Происшествия

Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок

Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами

Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский развелся с женой

Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

ВСУ обстреляли пригород Горловки, ранена мирная жительница

Утром 8 апреля ВСУ открыли огонь из 82-мм и 120-мм миномётов по н.п. Зайцево в пригороде Горловки.
Обновлено в 04:40
Наука

В Перу нашли останки древнего четвероногого кита

Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено 05 апреля в 05:33
Политика

Познер рассказал, как объединить всех жителей России

У России пока отсутствует национальная идея, но всех граждан могла бы объединить правда, считает телеведущий Владимир Познер.
Обновлено в 02:03
Политика

СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского

Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 05:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Турбьёрн Ягланд
Норвежский политик
Норвежский политический деятель. Генеральный секретарь Совета Европы с 1 октября 2009 года. Премьер-министр Норвегии в 1996-1997.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное