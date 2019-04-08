Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для ЕвропыРИА Новости 19:16
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением. Такое мнение высказал генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд, его слова приводит издание Financial Times.
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Кино
В США скончалась актриса Роберта Хэйнс
Актриса Роберта Хэйнс умерла в четверг в своем доме в Делрей-Бич.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Сотрудница ПФР незаконно начисляла 150-тысячную пенсию
Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено в 19:38
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены
View this post on Instagram A post shared by IM25 (@igor_makarov25) on Jun 14, 2018 at 10:57am PDT Судя по всему, на самом деле ни малейших оснований подозревать супруга в неверности Лера не имеет.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области
Обновлено в 14:23
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:35
Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 19:49
Политика
Фарион хочет запретить русскоязычным украинцам работать и учиться
В эфире украинского телеканала бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала русскоязычных жителей страны «рабами и оккупантами».
Обновлено в 20:18
Армия и оружие
В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
Обновлено в 17:44
Политика
Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке
Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.
Обновлено в 13:35
Политика
Володин предложил Госдуме участвовать в назначении министров
Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
Хоп, мусорок
Не исключено, что именно сталинский слоган оказался востребованным в большинстве российских регионов, включая нашу республику, когда при расчете новых тарифов решили увеличить норматив накопления твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 15:22
Здоровье
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Новейший российский ударный беспилотник был замечен в Сирии
Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ – прим. ред.), продолжающие удерживать сирийскую провинцию Идлиб, заявили о том, что Россия задействовала для нанесения ударов по их позициям крупногабаритный ударный беспилотный летательный аппарат, опознанный боевиками как «Орион».
Обновлено в 02:05
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук: «Я сейчас счастливее, чем 10 лет назад»
Обновлено в 17:00
Авто
Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов
Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Экономика
В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Путешествия
Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС
Белорусская зона отчуждения, установленная после аварии на Чернобыльской АЭС, теперь открыта для туристов.
Обновлено в 07:47
Хоккей
«Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.
Обновлено в 15:54
Политика
Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде
В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.
Обновлено в 20:10
Технологии
WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки
Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 15:21
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Здоровье
«Простые вопросы»: Михаил Юшков
Поможет нам разобраться в основных проблемах стоматологии кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, хирург-имплантолог, главный врач стоматологической клиники Михаил Юшков.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Деревья на 23 млн рублей незаконно вырубили в Тверской области
Ущерб лесному фонду превышает 23 млн рублей. Задержан 32-летний житель Осташкова.
Обновлено в 13:25
Происшествия
«Скорая» сбила пешехода в центре Москвы, сообщил источник
Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:16
Футбол
У главного тренера «Севильи» обнаружили рак
Наставник «Севильи» Хоакин Капаррос сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.
Обновлено в 18:57