Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для ЕвропыРИА Новости 19:16

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением. Такое мнение высказал генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд, его слова приводит издание Financial Times.

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Кино В США скончалась актриса Роберта Хэйнс Актриса Роберта Хэйнс умерла в четверг в своем доме в Делрей-Бич.

Происшествия Сотрудница ПФР незаконно начисляла 150-тысячную пенсию Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены View this post on Instagram A post shared by IM25 (@igor_makarov25) on Jun 14, 2018 at 10:57am PDT Судя по всему, на самом деле ни малейших оснований подозревать супруга в неверности Лера не имеет.

Политика Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.

Политика Фарион хочет запретить русскоязычным украинцам работать и учиться В эфире украинского телеканала бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала русскоязычных жителей страны «рабами и оккупантами».

Армия и оружие В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.

Политика Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.

Экономика Хоп, мусорок Не исключено, что именно сталинский слоган оказался востребованным в большинстве российских регионов, включая нашу республику, когда при расчете новых тарифов решили увеличить норматив накопления твердых коммунальных отходов.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Валерия Золотухина В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.

Армия и оружие Новейший российский ударный беспилотник был замечен в Сирии Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ – прим. ред.), продолжающие удерживать сирийскую провинцию Идлиб, заявили о том, что Россия задействовала для нанесения ударов по их позициям крупногабаритный ударный беспилотный летательный аппарат, опознанный боевиками как «Орион».

Транспорт Для автомобилистов могут появиться два новых налога Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.

Авто Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.

Экономика В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.

Путешествия Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС Белорусская зона отчуждения, установленная после аварии на Чернобыльской АЭС, теперь открыта для туристов.

Хоккей «Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.

Политика Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.

Технологии WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.

Здоровье «Простые вопросы»: Михаил Юшков Поможет нам разобраться в основных проблемах стоматологии кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, хирург-имплантолог, главный врач стоматологической клиники Михаил Юшков.

Происшествия «Скорая» сбила пешехода в центре Москвы, сообщил источник Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.