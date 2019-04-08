Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для ЕвропыРИА Новости вчера в 19:16

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением. Такое мнение высказал генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд, его слова приводит издание Financial Times.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ягланд заявил, что выход России из СЕ станет потрясением для Европы

Комсомольская правда00:51

Ягланд заявил, что Brexit и возможный выход России из СЕ станут потрясением для Европы

ТАССвчера в 12:11

Генсек СЕ сравнил выход России из организации с Brexit

Газета.Ruвчера в 18:30

Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации

РБКвчера в 16:23

Ягланд: выход России из Совета Европы станет потрясением

News.ruвчера в 12:46

Возможный Ruxit назвали потрясением для Европы

Взгляд.рувчера в 12:24

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

РИА Новостивчера в 19:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Интернет

Названы способы повысить скорость беспроводного интернета

Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Общество

Эксперты нашли в программе реновации в Москве 1000-квартирные дома

Обновлено в 00:19
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Происшествия

Масштабный пожар произошел в Киеве

Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес

В Омске избили участника «Дома-2» Романа Гриценко

Обновлено вчера в 22:41
Политика

Назначен новый министр экологии Красноярского края

Выбрана кандидатура на пост министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции

Обновлено вчера в 22:32
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Наука

Ученые рассказали, как сахар влияет на настроение

Ученые опровергли мнение, что употребление сахара делает человека более энергичным.
Обновлено 06 апреля в 19:30
Армия и оружие

Донбасс: ВСУшник в российской форме выдал себя за ополченца, но был разоблачён

В Сети появился ролик, очевидно снятый 72-м центром информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ, в котором переодетый в российскую форму украинский военный изображает пьяного бойца Народной милиции ДНР.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Бывший глава Nissan Карлос Гон исключен из совета директоров концерна

Акционеры японского автопроизводителя Nissan в ходе внеочередного собрания в понедельник, 8 апреля, исключили из совета директоров его бывшего главу Карлоса Гона, обвиняемого в махинациях.
Обновлено в 00:54
Общество

Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга

Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.
Обновлено вчера в 09:12
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью

Обновлено вчера в 14:47
Общество

На этой неделе в Екатеринбурге потеплеет до +16

В Екатеринбург пришло весеннее тепло. На этой неделе столбики термометров поднимутся до +16 градусов.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

«Похоже, что сын»: Свами Даши взял в «Школу экстрасенсов» наследника

Обновлено вчера в 14:00
Общество

Жительница Забайкалья выплатит любовнице мужа компенсацию за избиение

Жительница Краснокаменска избила любовницу своего мужа, теперь ей придется заплатить за это 15 тысяч рублей компенсации, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика

Засуха в Европе привела к глобальному дефициту зерна

Засуха в Европе в 2018 году привела к глобальному дефициту зерна и нового урожая может не хватить, чтобы покрыть потребности экономики.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

На Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирами

Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина

Правоохранительные органы Румынии обнаружили 131 килограмм наркотиков на побережье Черного моря.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика

Минвостокразвития подбирает льготный режим для северных территорий

Минвостокразвития подбирает льготный режим для северных территорий На территорию Арктической зоны предлагается распространить дальневосточный режим свободного порта — такой законопроект разработан Минвостокразвития.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

В Хабаровске полицейский спас мужчину из горящей машины

Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Жители Самары наблюдали падение метеорита

Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

На Дальнем Востоке горят тысячи гектаров леса

Обновлено вчера в 23:47
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Общество

Антимусорный митинг в Северодвинске собрал более двух тысяч участников

Участники митинга выступали за пересмотр территориальной схемы обращения с ТКО и введение полноценного раздельного сбора отходов.
Обновлено вчера в 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Турбьёрн Ягланд
Норвежский политик
Норвежский политический деятель. Генеральный секретарь Совета Европы с 1 октября 2009 года. Премьер-министр Норвегии в 1996-1997.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное