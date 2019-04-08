Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для ЕвропыРИА Новости вчера в 19:16
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением. Такое мнение высказал генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд, его слова приводит издание Financial Times.
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Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Масштабный пожар произошел в Киеве
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
В Омске избили участника «Дома-2» Романа Гриценко
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Назначен новый министр экологии Красноярского края
Выбрана кандидатура на пост министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Наука
Ученые рассказали, как сахар влияет на настроение
Ученые опровергли мнение, что употребление сахара делает человека более энергичным.
Обновлено 06 апреля в 19:30
Армия и оружие
Донбасс: ВСУшник в российской форме выдал себя за ополченца, но был разоблачён
В Сети появился ролик, очевидно снятый 72-м центром информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ, в котором переодетый в российскую форму украинский военный изображает пьяного бойца Народной милиции ДНР.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Бывший глава Nissan Карлос Гон исключен из совета директоров концерна
Акционеры японского автопроизводителя Nissan в ходе внеочередного собрания в понедельник, 8 апреля, исключили из совета директоров его бывшего главу Карлоса Гона, обвиняемого в махинациях.
Обновлено в 00:54
Общество
Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга
Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.
Обновлено вчера в 09:12
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью
Обновлено вчера в 14:47
Общество
На этой неделе в Екатеринбурге потеплеет до +16
В Екатеринбург пришло весеннее тепло. На этой неделе столбики термометров поднимутся до +16 градусов.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
«Похоже, что сын»: Свами Даши взял в «Школу экстрасенсов» наследника
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Жительница Забайкалья выплатит любовнице мужа компенсацию за избиение
Жительница Краснокаменска избила любовницу своего мужа, теперь ей придется заплатить за это 15 тысяч рублей компенсации, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
Засуха в Европе привела к глобальному дефициту зерна
Засуха в Европе в 2018 году привела к глобальному дефициту зерна и нового урожая может не хватить, чтобы покрыть потребности экономики.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
На Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирами
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина
Правоохранительные органы Румынии обнаружили 131 килограмм наркотиков на побережье Черного моря.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
Минвостокразвития подбирает льготный режим для северных территорий
Минвостокразвития подбирает льготный режим для северных территорий На территорию Арктической зоны предлагается распространить дальневосточный режим свободного порта — такой законопроект разработан Минвостокразвития.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Хабаровске полицейский спас мужчину из горящей машины
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Жители Самары наблюдали падение метеорита
Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
На Дальнем Востоке горят тысячи гектаров леса
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Общество
Антимусорный митинг в Северодвинске собрал более двух тысяч участников
Участники митинга выступали за пересмотр территориальной схемы обращения с ТКО и введение полноценного раздельного сбора отходов.
Обновлено вчера в 10:14