Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для ЕвропыРИА Новости вчера в 19:16

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением. Такое мнение высказал генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд, его слова приводит издание Financial Times.

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

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