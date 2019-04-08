Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для ЕвропыРИА Новости 19:16
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением. Такое мнение высказал генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд, его слова приводит издание Financial Times.
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Футбол
Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКА
Агент подчеркнул, что сам Никола хочет остаться в ЦСКА, но в первую очередь армейцы должны договориться с "Эвертоном".
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области
Обновлено в 14:23
Общество
Глава Nissan высказался о скандале вокруг Карлоса Гона
Генеральный директор Nissan Хирото Саикава заявил, что скандал с экс-главой компании Карлосом Гоном не будет решен в одночасье.
Обновлено в 22:50
Происшествия
На Тайване пассажирский самолет экстренно сел из-за дыма в двигателе
Самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon совершил вынужденную посадку в тайваньском городе Гаосюн из-за внезапного задымления в одном из двигателей, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Обновлено в 21:52
Экономика
Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов, лавочек и киосков
Международная платежная система Visa установит с 9 июля 2019 года межбанковскую комиссию 1% для торговых точек с оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено в 22:00
Гаджеты
Представлен концепт «самого универсального в мире смартфона»
Обновлено в 15:25
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено в 20:38
Общество
Как правильно подготовиться к открытию дачного сезона: советы МЧС
Активные садоводы начинают открывать дачный сезон уже в апреле, поэтому самое время заняться устранением недостатков на участках.
Обновлено в 22:00
Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности Нильсен
Президент США Дональд Трамп объявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен покидает свой пост.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено в 22:52
Экономика
Газовозы становятся все бюджетнее
Правительство потратит на них 53 млрд рублей Как стало известно "Ъ", Минпромторг доработал проект постановления правительства, который определяет, какие субсидии из бюджета получит верфь "Звезда" при строительстве газовозов и танкеров для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2".
Обновлено в 18:07
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:35
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Путешествия
Улетные цены: названы самые выгодные направления для авиапутешествий
Налетай, подешевело На фоне роста цен авиабилетов на внутрироссийских направлениях, в I квартале 2019 года оказалось выгоднее отправиться за границу.
Обновлено в 17:01
Политика
Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан Украины «рабами»
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных граждан страны «рабами и оккупантами».
Обновлено в 20:15
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Здоровье
Медики назвали снижающие давление продукты
Медики озвучили список продуктов, помогающих снизить высокое кровяное давление, сообщают «Известия» со ссылкой на Express.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Масштабный пожар произошел в Киеве
Обновлено в 22:14
Экономика
«Трансконтейнер» снимают с гарантии
Вице-премьер Максим Акимов 5 апреля направил первому вице-премьеру Антону Силуанову согласованный проект директивы правительства по продаже 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера».
Обновлено в 18:07
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 15:10
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено в 22:49
Наука
Раскрыт механизм передачи наследственной информации в обход ДНК
Законы и механизмы передачи генетической информации давно интересуют учёных.
Обновлено 05 апреля в 09:08
Происшествия
В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери
Тела 38-летнего мужчины и 11-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли утром 7 апреля в одной из квартир.
Обновлено в 21:24
Интернет
«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров
О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев хочет спасти свой брак с помощью гипноза
Обновлено в 21:42