Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для ЕвропыРИА Новости 19:16

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением. Такое мнение высказал генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд, его слова приводит издание Financial Times.
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Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

РИА Новости19:16

Возможный Ruxit назвали потрясением для Европы

Взгляд.ру12:24

Генсек СЕ: Brexit и Ruxit станут потрясением для Европы

Комсомольская правда16:28

Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации

РБК16:23

Ягланд: выход России из Совета Европы станет потрясением

News.ru12:46

Генсек СЕ сравнил выход России из организации с Brexit

Газета.Ru18:30

Ягланд заявил, что Brexit и возможный выход России из СЕ станут потрясением для Европы

ТАСС12:11
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Общество

«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу

Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено в 21:05
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

Актриса Театра на Таганке Рената Сотриади сообщила на своей странице в Facebook, что скончалась вдова народного артиста РСФСР Валерия Золотухина Тамара Золотухина.
Обновлено в 03:45
Транспорт

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Интернет

Названы способы увеличения скорости беспроводного интернета

Обновлено в 18:04
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Экономика

Superjet взлетят за счет производителя

InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
Обновлено в 18:07
Культура

Незнакомые картины Бакста, Врубеля и Айвазовского покажут в Петербурге

Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Гаджеты

Официальные чехлы для Samsung Galaxy Fold будут продаваться по $120

Задуматься о приобретении чехла стоит, ведь Galaxy Fold — один из самых дорогих смартфонов Samsung за всю историю компании.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Битва полов: кто чаще рождается в британской королевской семье

Обновлено в 15:00
Армия и оружие

«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Политика

Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".
Обновлено в 19:56
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Происшествия

В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери

"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:24
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Счастливы вместе» стала многодетной мамой

Актриса Дарья Сагалова стала мамой в третий раз: 1 апреля звезда сериала «Счастливы вместе» родила малыша.
Обновлено в 20:12
Политика

Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России

Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Политика

Певец Лоза ответил на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено в 19:26
Культура

Театр наций представит премьеру спектакля-акции «Иранская конференция»

Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова на Основной сцене готовится представить спектакль-акцию "Иранская конференция".
Обновлено в 17:16
Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Интернет

«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров

О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Происшествия

В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода

На Крымском Валу в Москве автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.
Обновлено в 20:48
Общество

Назван регион России с самым дорогим борщом

"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Экономика

Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними

После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Новейший российский ударный беспилотник был замечен в Сирии

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ – прим. ред.), продолжающие удерживать сирийскую провинцию Идлиб, заявили о том, что Россия задействовала для нанесения ударов по их позициям крупногабаритный ударный беспилотный летательный аппарат, опознанный боевиками как «Орион».
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
Обновлено в 17:44
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Турбьёрн Ягланд
Норвежский политик
Норвежский политический деятель. Генеральный секретарь Совета Европы с 1 октября 2009 года. Премьер-министр Норвегии в 1996-1997.
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