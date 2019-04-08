Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для ЕвропыРИА Новости 19:16
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением. Такое мнение высказал генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд, его слова приводит издание Financial Times.
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Общество
«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу
Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено в 21:05
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
Актриса Театра на Таганке Рената Сотриади сообщила на своей странице в Facebook, что скончалась вдова народного артиста РСФСР Валерия Золотухина Тамара Золотухина.
Обновлено в 03:45
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Интернет
Названы способы увеличения скорости беспроводного интернета
Обновлено в 18:04
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Экономика
Superjet взлетят за счет производителя
InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
Обновлено в 18:07
Культура
Незнакомые картины Бакста, Врубеля и Айвазовского покажут в Петербурге
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Гаджеты
Официальные чехлы для Samsung Galaxy Fold будут продаваться по $120
Задуматься о приобретении чехла стоит, ведь Galaxy Fold — один из самых дорогих смартфонов Samsung за всю историю компании.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Политика
Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".
Обновлено в 19:56
Происшествия
В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери
"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:24
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Счастливы вместе» стала многодетной мамой
Актриса Дарья Сагалова стала мамой в третий раз: 1 апреля звезда сериала «Счастливы вместе» родила малыша.
Обновлено в 20:12
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Политика
Певец Лоза ответил на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено в 19:26
Культура
Театр наций представит премьеру спектакля-акции «Иранская конференция»
Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова на Основной сцене готовится представить спектакль-акцию "Иранская конференция".
Обновлено в 17:16
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Интернет
«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров
О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Происшествия
В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода
На Крымском Валу в Москве автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.
Обновлено в 20:48
Общество
Назван регион России с самым дорогим борщом
"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Новейший российский ударный беспилотник был замечен в Сирии
Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ – прим. ред.), продолжающие удерживать сирийскую провинцию Идлиб, заявили о том, что Россия задействовала для нанесения ударов по их позициям крупногабаритный ударный беспилотный летательный аппарат, опознанный боевиками как «Орион».
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
Обновлено в 17:44