Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕИзвестия вчера в 18:57

Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit . Но это может скоро произойти.

Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд, сообщает Financial Times.

Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ

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