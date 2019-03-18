Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик США обнаружили у границ ЛенобластиЭкономика сегодня вчера в 16:09

К границам Ленинградской области приблизился американский бомбардировщик, способный транспортировать в том числе ядерное оружие. Речь идет о стратегическом бомбардировщике Boeing B-52H Stratofortress ВВС США. Его появление рядом с Ленобластью зафиксировал мониторинговый ресурс Plane Radar.
Читать в источнике
с чего всё началось
Stratofortress пролетел у границы Калиниградской области и сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar
.
Телеканал 360°вчера в 17:09

Подробнее о событии

Американские бомбардировщики облетели границы России

Коммерсантъвчера в 18:59

Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ России

РБКвчера в 16:47

Американский бомбардировщик B-52 совершил облет северо-западных границ России

Вести.Ruвчера в 15:27

Ядерный бомбардировщик США полтора часа летал у границ России

Lenta.ruвчера в 15:55

Американский ядерный бомбардировщик заметили у границ Ленинградской области

РИА Новостивчера в 15:27

Американский ядерный бомбардировщик приблизился к границам Петербурга

Газета.Ruвчера в 16:04

Ядерный бомбардировщик B-52H Stratofortress заметили около Ленобласти

РЕН ТВвчера в 15:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Кино

Cкончался режиссёр Марлен Хуциев

Обновлено в 02:00
Общество

В Японии запретят физическое наказание детей

Кабинет министров Японии во вторник одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые, в частности, вводят запрет на физическое наказание несовершеннолетних, сообщает Japan Times.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей». Видео опубликовано на сайте телеканала «Звезда».
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Луганске сработало взрывное устройство

Обновлено в 02:20
Происшествия

Из галереи в Москве украли пять картин

Обновлено в 03:17
Экономика

В Лондоне нашли подозрительную недвижимость на миллиарды долларов

Активы оцениваются не менее чем в 74,3 миллиарда долларов. Global Witness передала сведения британскому парламентскому комитету.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В «Шереметьево» опровергли сообщение о нештатной посадке самолета

Пресс-служба сообщила, что 18 марта в 22:26 мск воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот" (рейс SU 027 "Санкт-Петербург – Москва") при заходе на посадку в аэропорту "Шереметьево" ушло на второй круг по решению командира.
Обновлено в 03:18
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В апреле территория России окажется в теплой зоне, однако россиянам стоит готовиться и к последним морозам, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 00:39
Экономика

Группа «Черкизово» возвращается на биржу

Один из крупнейших в России производителей мяса – группа «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже.
Обновлено в 03:09
Политика

Жители Якутии собрались на второй митинг против мигрантов

Обновлено вчера в 08:36
Политика

Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
Обновлено вчера в 15:51
Здоровье

Названы самые распространенные детские заболевания в России

Заболевания органов дыхания стали самыми распространенными среди детей в 2017 году, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка

По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Общество

WSJ: компромат на главу Amazon за $200 тыс. продал брат его любовницы

Обновлено в 00:33
Здоровье

Врач назвал шесть признаков серьезных проблем со здоровьем

Эксперты предупреждают, что некоторые из этих распространенных заболеваний среднего возраста - часто и не особо серьезные - могут стать красным сигналом более опасной проблемы со здоровьем.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Штаб командования ядерными силами США затопило

По данным на воскресенье, из 200 строений авиабазы полностью затоплены 30 - в том числе ангар E-4B, штаб 55-го авиакрыла, хранилища авиатоплива, ремонтная мастерская и километр взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 04:50
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Спорт

«Стала человеком»: названы плюсы ухода Медведевой от Тутберидзе

Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2012 года Алена Леонова прокомментировала изменения в российской фигуристке Евгении Медведевой после ухода от прославленного тренера Этери Тутберидзе.
Обновлено в 03:29
Политика

Путин подписал закон об оскорблении госсимволов

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в интернете будут блокироваться материалы, оскорбляющие общество, государственные символы и институты власти РФ.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

В Москве 19 марта пройдет первый в году сильный дождь

Первый в году сильный дождь ожидается в Москве во вторник, 19 марта. Об этом в центре погоды «Фобос» рассказали «РИА Новости».
Обновлено в 02:58
Хоккей

«Тампа-Бэй» впервые в истории выиграла регулярный чемпионат НХЛ

Президентский кубок, вручаемый с 1986 года победителю регулярного сезона, «Лайтнинг» завоевали впервые в истории.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке

Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 00:57
Политика

Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину

Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Стрельба в трамвае: полиция Утрехта задержала третьего подозреваемого

Голландской полицией задержан третий подозреваемый в связи со стрельбой в трамвае в Утрехте, в результате которой погибли три человека, передает ТАСС.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения

Обновлено вчера в 12:44
Футбол

На свой день рождения Кокорин попросил в качестве подарка звонок семье

Звонок семье, который Александру Кокорину разрешил следователь, станет подарком на день рождения.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Суд продлил арест одному из фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста экс-начальнице региональной инспекции стройнадзора Танзиле Комковой, проходящей по делу о пожаре в «Зимней вишне».
Обновлено в 01:52
Экономика

Катар может вложить в российскую экономику более $9 миллиардов

Катар может инвестировать в российскую экономику более $ 9 млрд, сообщил посол России в Дохе Нурмахмад Холов в интервью РИА «Новости».
Обновлено в 03:25
Политика

Полиция сможет объявлять гражданам предостережение

Согласно тексту законопроекта, полиция сможет «объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения».
Обновлено вчера в 07:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing B-52 Stratofortress
Самолёт
Американский стратегический бомбардировщик фирмы Боинг, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Этот самолёт пришёл на смену B-36.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное