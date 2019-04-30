Армия и оружие
Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовокИнтерфакс вчера в 11:41
Соединенные Штаты помимо развернутых на стратегических носителях 1740 ядерных боеголовок в настоящий момент располагают еще около 2050 боеголовками, которые хранятся на складах, сообщил американский "Бюллетень ученых-ядерщиков".
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:07, Ашберн
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Космос
Магма стала ключом к определению происхождения Луны
Причина, говорит Карато, заключается в том, что ранняя прото-Земля – возникла примерно через 50 миллионов лет после образования Солнца – была покрыта морем из горячей магмы, в то время как второй объект, вероятно, состоял из твердого материала.
Обновлено вчера в 06:33
Театры
Актер Виктор Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:06
Кино
Московский кинотеатр «Люксор» закрылся, распродав билеты на «Мстителей»
Кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas в Москве закрылся, сообщили Daily Storm московские зрители, которые купили билеты на премьеру блокбастера «Мстители: Финал», но не смогли увидеть фильм.
Обновлено 29 апреля в 15:22
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Футбол
Азмун стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун стал лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 02:51
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Политика
Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой
Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Петербурге 2-летний ребенок выпил очиститель для ванны
В Петербурге в тяжелом состоянии госпитализирован двухлетний ребенок, который выпил очиститель для ванны. Об этом сообщает издание РЕН ТВ.
Обновлено в 04:00
Политика
На Украине приостановили разработку самолёта Ан-132D
Украина приостанавливает программу разработки обновленного легкого транспортного самолета Ан-132D по причине отказа от него Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Кино
Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа
После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2019» пройдет в Крыму
"Следующий всеармейский этап пройдет в период с 24 мая по 8 июня 2019 года в Крыму", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 03:04
Авто
Назван ТОП-5 машин для майских шашлыков
Обновлено в 03:24
Политика
Иностранного вдохновителя заподозрили в терактах на Шри-Ланке
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена высказал предположение, что за серией взрывов стоит "иностранный вдохновитель", передает Sky News.
Обновлено в 03:21
Политика
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка
Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги Чемпионов
На стадионе «Камп Ноу» пройдет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Ливерпулем».
Обновлено в 00:00
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Политика
Президент Грузии выступила против строительства военной базы США
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено в 03:37
Кино
Умерла известная французская актриса Анемон
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Посылки из-за рубежа хотят обложить единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за рубежа единым сбором.
Обновлено вчера в 00:53