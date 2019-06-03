Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИГазета.Ru вчера в 21:32

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк покинул территорию страны. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Яценюк сбежал с Украины вместе со своей семьей.

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