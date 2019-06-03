Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИГазета.Ru вчера в 21:32

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк покинул территорию страны. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Яценюк сбежал с Украины вместе со своей семьей.
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СМИ сообщили, куда сбежал Яценюк из Украины

Газета.Ru10:03

СМИ: Яценюк сбежал с Украины

Life.ruвчера в 22:19

Журналисты узнали, что экс-премьер Украины Яценюк сбежал за границу

URA.Ru00:30

СМИ: Яценюк сбежал из Украины

Московский Комсомолец06:06

Украинские СМИ сообщили о побеге Яценюка за границу

News.ruвчера в 21:08

СМИ сообщили о побеге Арсения Яценюка с семьей за границу Украины

РЕН ТВвчера в 20:36

СМИ сообщили о побеге Яценюка с Украины

Известиявчера в 19:53
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Здоровье

Столичные врачи проведут консультации для людей с кожными заболеваниями

Врачи из Центра дерматовенерологии и косметологии 4 июня проведут бесплатные консультации для москвичей, имеющих кожные заболевания.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

Обновлено в 02:36
Экономика

Стоимость акций Газпрома установила новый рекорд за 10 лет

Как пишет издание «Московский комсомолец», в ходе торгов на бирже 3 июня стоимость акций Газпрома за несколько часов увеличилась на 17%.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В Приамурье в детском лагере во время зарядки скончался ребенок

Подросток заехал в лагерь только накануне. В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.
Обновлено в 02:19
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Обновлено в 09:41
Политика

Миллиардер Вексельберг рассказал, как тяжело ему живется

Участник рейтинга Forbes Виктор Вексельберг, владеющий 11,5 млрд долларов США, рассказал изданию Financial Times о тяготах жизни из-за американских санкций.
Обновлено в 10:51
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Культура

Картину Петрова-Водкина продали за 9 млн фунтов на торгах Christie’s

Обновлено в 09:53
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Происшествия

В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей

Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:29
Общество

ЕГЭ по русскому языку в Дзержинске прошел в штатном режиме

Утром 3 июня в школах Дзержинска Единый государственный экзамен по русскому языку прошел в штатном режиме.
Обновлено в 09:56
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

Обновлено в 10:44
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Теннис

Джокович установил рекорд «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович установил рекорд турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Симферополе обнаружен схрон с оружием

"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Черноморский флот рассчитывает получить еще три корабля до конца года

Черноморский флот (ЧФ) до конца 2019 года планирует получить еще один патрульный корабль и два тральщика, а также несколько вспомогательных судов, сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения флота.
Обновлено в 10:05
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Парголово умер 50-летний мужчина на квадроцикле

По Вокзальному шоссе в Парголово на квадроцикле двигался мужчина, который съехал в канаву и умер.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Происшествия

На Ямале расстреляны двое участковых и супруга одного из них

Тело расстрелянной супруги одного из погибших найдено у них на квартире.
Обновлено в 10:00
Политика

Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата

Киевского патриархата не существует и никогда не существовало, заявил Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле, пишет портал ТСН.ua.
Обновлено в 09:45
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Общество

Росгвардия не предлагала изменить правила выдачи разрешений на оружие

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила о том, что Росгвардия предлагает внести некоторые изменения в порядок выдачи разрешений на оружие, по данным издания, ведомство подготовило документы, согласно которым владельцам оружия необходимо предоставлять медицинские справки раз в год, а не каждые пять лет.
Обновлено в 10:36
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Арсений Петрович Яценюк
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, депутат. Занимал посты министра экономики в правительстве Еханурова и министра иностранных дел во втором правительстве Януковича.
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