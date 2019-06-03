Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИГазета.Ru вчера в 21:32
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк покинул территорию страны. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Яценюк сбежал с Украины вместе со своей семьей.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Здоровье
Столичные врачи проведут консультации для людей с кожными заболеваниями
Врачи из Центра дерматовенерологии и косметологии 4 июня проведут бесплатные консультации для москвичей, имеющих кожные заболевания.
Обновлено в 08:48
Экономика
Стоимость акций Газпрома установила новый рекорд за 10 лет
Как пишет издание «Московский комсомолец», в ходе торгов на бирже 3 июня стоимость акций Газпрома за несколько часов увеличилась на 17%.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Приамурье в детском лагере во время зарядки скончался ребенок
Подросток заехал в лагерь только накануне. В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.
Обновлено в 02:19
Футбол
Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»
Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Политика
Миллиардер Вексельберг рассказал, как тяжело ему живется
Участник рейтинга Forbes Виктор Вексельберг, владеющий 11,5 млрд долларов США, рассказал изданию Financial Times о тяготах жизни из-за американских санкций.
Обновлено в 10:51
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей
Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Общество
ЕГЭ по русскому языку в Дзержинске прошел в штатном режиме
Утром 3 июня в школах Дзержинска Единый государственный экзамен по русскому языку прошел в штатном режиме.
Обновлено в 09:56
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Теннис
Джокович установил рекорд «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира серб Новак Джокович установил рекорд турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Симферополе обнаружен схрон с оружием
"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Черноморский флот рассчитывает получить еще три корабля до конца года
Черноморский флот (ЧФ) до конца 2019 года планирует получить еще один патрульный корабль и два тральщика, а также несколько вспомогательных судов, сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения флота.
Обновлено в 10:05
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Парголово умер 50-летний мужчина на квадроцикле
По Вокзальному шоссе в Парголово на квадроцикле двигался мужчина, который съехал в канаву и умер.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Происшествия
На Ямале расстреляны двое участковых и супруга одного из них
Тело расстрелянной супруги одного из погибших найдено у них на квартире.
Обновлено в 10:00
Политика
Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата
Киевского патриархата не существует и никогда не существовало, заявил Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле, пишет портал ТСН.ua.
Обновлено в 09:45
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Общество
Росгвардия не предлагала изменить правила выдачи разрешений на оружие
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила о том, что Росгвардия предлагает внести некоторые изменения в порядок выдачи разрешений на оружие, по данным издания, ведомство подготовило документы, согласно которым владельцам оружия необходимо предоставлять медицинские справки раз в год, а не каждые пять лет.
Обновлено в 10:36