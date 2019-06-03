Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИГазета.Ru вчера в 21:32

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк покинул территорию страны. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Яценюк сбежал с Украины вместе со своей семьей.
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СМИ сообщили, куда сбежал Яценюк из Украины

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News.ruвчера в 21:08

Яценюк вместе с семьёй сбежал за границу — СМИ

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Life.ruвчера в 22:19

Журналисты узнали, что экс-премьер Украины Яценюк сбежал за границу

URA.Ru00:30

СМИ сообщили о побеге Арсения Яценюка с семьей за границу Украины

РЕН ТВвчера в 20:36

СМИ сообщили о побеге Яценюка с Украины

Известиявчера в 19:53
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В Санкт-Петербурге грабитель в маске напал на отделение банка.
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Арсений Петрович Яценюк
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Украинский политический и государственный деятель, депутат. Занимал посты министра экономики в правительстве Еханурова и министра иностранных дел во втором правительстве Януковича.
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