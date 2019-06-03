Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИГазета.Ru вчера в 21:32

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк покинул территорию страны. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Яценюк сбежал с Украины вместе со своей семьей.

Политика Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.

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Культура Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.

Происшествия В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.

Футбол «Спартак» выделил на покупку хавбека 7 миллионов евро По данным "СЭ", руководство красно-белых выделило сумму до 7 миллионов евро на приобретение этим летом атакующего разыгрывающего полузащитника.

Авто Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.

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Политика Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».

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Шоу-бизнес Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.

Происшествия В Киеве умер ребенок, раненный в голову пьяными полицейскими В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, которому в городе Переяславль-Хмельницкий пьяные полицейские, бывшие не при исполнении служебных обязанностей, прострелили голову из огнестрельного оружия.

Политика Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.

Общество Ректор ВШЭ сообщил, что студенческое ток-шоу закрыли из-за независимой редакционной политики его авторов «Фактически редакционная политика стала формироваться самими студентами, точнее, группой студентов, которые имели мнение на тему того, кого приглашать, и [произошло] очень много всяких публичных выбросов», — сказал Кузьминов.

Здоровье В Замоскворечье появится поликлиника для взрослых и детей Новую поликлинику для взрослых и детей откроют в районе Замоскворечья до конца 2019 года.