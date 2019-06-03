Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИГазета.Ru вчера в 21:32
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк покинул территорию страны. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Яценюк сбежал с Украины вместе со своей семьей.
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Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено в 14:21
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
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Политика
Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию
Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.
Обновлено в 08:37
Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет
В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
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Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Культура
Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора
Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
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Происшествия
В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса
Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
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Футбол
«Спартак» выделил на покупку хавбека 7 миллионов евро
По данным "СЭ", руководство красно-белых выделило сумму до 7 миллионов евро на приобретение этим летом атакующего разыгрывающего полузащитника.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Санкт-Петербурге грабитель в маске напал на отделение банка
В Санкт-Петербурге грабитель в маске напал на отделение банка.
Обновлено в 15:48
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:59
Культура
Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за $12 млн
Обновлено в 14:29
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм вместе с супругой и детьми активно отдыхают в Майами
Вся семья Дэвида и Виктории Бекхем, включая старшего, 20-летнего сына Бруклина Джозефа, активно отдыхает в Майами, катаясь на яхте и гидроцикле, наблюдая за плавающими в озере крокодилами и уделяя время рыбалке.
Обновлено в 08:46
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Киеве умер ребенок, раненный в голову пьяными полицейскими
В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, которому в городе Переяславль-Хмельницкий пьяные полицейские, бывшие не при исполнении служебных обязанностей, прострелили голову из огнестрельного оружия.
Обновлено в 14:31
Политика
Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.
Обновлено в 14:11
Общество
Ректор ВШЭ сообщил, что студенческое ток-шоу закрыли из-за независимой редакционной политики его авторов
«Фактически редакционная политика стала формироваться самими студентами, точнее, группой студентов, которые имели мнение на тему того, кого приглашать, и [произошло] очень много всяких публичных выбросов», — сказал Кузьминов.
Обновлено в 10:25
Авто
Geely представила новый Vision X3 по цене Lada Granta
Компания Geely представила обновленный компактный кроссовер Vision X3.
Обновлено вчера в 23:03
Здоровье
В Замоскворечье появится поликлиника для взрослых и детей
Новую поликлинику для взрослых и детей откроют в районе Замоскворечья до конца 2019 года.
Обновлено в 05:18
Футбол
«Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать Лоди в «Зенит»
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям
Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов улетел на отдых с дочкой Ангелиной
Ещё полгода назад бывшая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко рьяно судилась с футболистом.
Обновлено в 04:16
Общество
У Петропавловской крепости поселился нерпенок
Обновлено в 11:37