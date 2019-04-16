Яблоко от яблони: сын Роналду забил 12 голов в двух матчахМИР 24 вчера в 21:54

Криштианиньо, 8-летний сын Криштиану Роналду, выиграл первые две игры в составе детской команды «Ювентуса» в возрасте до 9 лет. В общей сложности за первые две игры Роналду-младший забил 12 голов.

Яблоко от яблони: сын Роналду забил 12 голов в двух матчах

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