Футбол
Яблоко от яблони: сын Роналду забил 12 голов в двух матчахМИР 24 вчера в 21:54
Криштианиньо, 8-летний сын Криштиану Роналду, выиграл первые две игры в составе детской команды «Ювентуса» в возрасте до 9 лет. В общей сложности за первые две игры Роналду-младший забил 12 голов.
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Происшествия
На восстановление Нотр-Дама собрали миллиард евро
Обновлено в 03:24
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли в среду утром с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 02:16
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 15 апреля в 08:17
Экономика
Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников
Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.
Обновлено в 03:03
Общество
Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 04:44
Общество
ФАС заинтересовалась призывом «брать в рот за копейки»
Речь идет о призывах «Сосать сколько хочешь» и «Брать в рот за копейки».
Обновлено в 00:21
Футбол
«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0. Встреча прошла в Барселона на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено вчера в 16:59
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Обновлено в 00:37
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30
Космос
Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space
Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проектов "Морской старт" и "Наземный старт") назначена Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 04:02
Общество
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено 15 апреля в 17:05
Армия и оружие
Bloomberg: США и Польша могут заключить сделку по военной базе к осени
Польша и США близки к заключению сделки по строительству военной базы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:31
Авто
Первый авто в жизни: что выбирает молодежь
Выбирая первую машину, московская молодежь чаще предпочитает «немцев», а начинающие водители из регионов придерживаются более прагматичных взглядов и покупают доступные авто корейских брендов.
Обновлено в 04:56
Политика
Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (фракция «Блок Петра Порошенко») во время ток-шоу «пульс» на телеканале «112 Украина» устроил потасовку с бывшим министром транспорта и связи этой страны Евгением Червоненко.
Обновлено в 00:45
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Алексей Рогозин официально покинул «Ильюшин»
Обновлено в 03:08
Общество
Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки
Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки. Об этом 17 апреля сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Россияне стали лучше относиться к деятельности Сталина
Согласно опросу «Левада-центра», 51% респондентов относится к Сталину позитивно. Это максимальный за последние 20 лет показатель.
Обновлено вчера в 05:32
Политика
В ЛНР потребовали от Зеленского плана окончания войны на Донбассе
Советник главы ЛНР сообщил НСН, что у жителей самопровозглашенной республики нет оснований поддерживать кандидата Зеленского.
Обновлено в 04:36
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором
«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Футбол
Сергей Жорин: Младший Кокорин может получить травму на всю жизнь
Во вторник допросили даже электрика из кафе, где у Мамаева и Кокорина произошла драка с чиновником Денисом Паком Видимо, этот электрик в тот день как раз проводил провода и все слышал С другой стороны, чем больше фактов, тем сильнее просвечивается истина.
Обновлено в 02:15
Политика
Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда
Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53