Футбол

Яблоко от яблони: сын Роналду забил 12 голов в двух матчахМИР 24 вчера в 21:54

Криштианиньо, 8-летний сын Криштиану Роналду, выиграл первые две игры в составе детской команды «Ювентуса» в возрасте до 9 лет. В общей сложности за первые две игры Роналду-младший забил 12 голов.
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Сын Роналду забил 12 голов за два матча на турнире на родине отца

Sport24.ruвчера в 14:36

Криштиану Роналду-младший оформил септа-трик в матче за «Ювентус» U9

Чемпионат03:03

Яблоко от яблони: сын Роналду забил 12 голов в двух матчах

МИР 24вчера в 21:54

Криштиану Роналду-младший забил семь голов в одном матче за «Ювентус» (видео)

Советский спорт05:12
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Происшествия

На восстановление Нотр-Дама собрали миллиард евро

Обновлено в 03:24
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Обновлено вчера в 22:44
Наука

Определен признак скорой преждевременной смерти

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли в среду утром с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Хоккей

UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

Обновлено вчера в 02:16
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 15 апреля в 08:17
Экономика

Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников

Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.
Обновлено в 03:03
Общество

Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 04:44
Общество

ФАС заинтересовалась призывом «брать в рот за копейки»

Речь идет о призывах «Сосать сколько хочешь» и «Брать в рот за копейки».
Обновлено в 00:21
Футбол

«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0. Встреча прошла в Барселона на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено вчера в 16:59
Транспорт

На автомагистралях России предложили сузить левую полосу

Обновлено в 00:37
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Авто

Hyundai Creta нового поколения представлен официально

Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30
Космос

Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space

Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проектов "Морской старт" и "Наземный старт") назначена Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 04:02
Общество

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено 15 апреля в 17:05
Армия и оружие

Bloomberg: США и Польша могут заключить сделку по военной базе к осени

Польша и США близки к заключению сделки по строительству военной базы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:31
Авто

Первый авто в жизни: что выбирает молодежь

Выбирая первую машину, московская молодежь чаще предпочитает «немцев», а начинающие водители из регионов придерживаются более прагматичных взглядов и покупают доступные авто корейских брендов.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме мог начаться из-за проблем с электрикой

Обновлено в 03:36
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (фракция «Блок Петра Порошенко») во время ток-шоу «пульс» на телеканале «112 Украина» устроил потасовку с бывшим министром транспорта и связи этой страны Евгением Червоненко.
Обновлено в 00:45
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено вчера в 11:56
Политика

Алексей Рогозин официально покинул «Ильюшин»

Обновлено в 03:08
Общество

Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки

Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки. Об этом 17 апреля сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 22:07
Космос

Российские астрономы обнаружили маневрирующий спутник нового поколения

Обновлено в 04:42
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Общество

Россияне стали лучше относиться к деятельности Сталина

Согласно опросу «Левада-центра», 51% респондентов относится к Сталину позитивно. Это максимальный за последние 20 лет показатель.
Обновлено вчера в 05:32
Политика

В ЛНР потребовали от Зеленского плана окончания войны на Донбассе

Советник главы ЛНР сообщил НСН, что у жителей самопровозглашенной республики нет оснований поддерживать кандидата Зеленского.
Обновлено в 04:36
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором

«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Футбол

Сергей Жорин: Младший Кокорин может получить травму на всю жизнь

Во вторник допросили даже электрика из кафе, где у Мамаева и Кокорина произошла драка с чиновником Денисом Паком Видимо, этот электрик в тот день как раз проводил провода и все слышал С другой стороны, чем больше фактов, тем сильнее просвечивается истина.
Обновлено в 02:15
Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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