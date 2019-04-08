Футбол

«Я промахивался больше тебя»: Мбаппе поддержал Чупо-МотингаЕвро-футбол.ру 08:11

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе поддержал партнёра по команде Эрика Чупо-Мотинга. В воскресном матче против "Страсбурга" Чупо-Мотинг совершил неудачное движение ногой, остановив на линии чужих ворот мяч, который уже залетал в сетку. "ПСЖ" не победил (2:2) и не смог оформить чемпионский титул.
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Мбаппе поддержал Шупо-Мотинга, упустившего верный момент

РИА Новости08:46

«Не унывай, я промахивался больше тебя». Мбаппе поддержал главного неудачника вчерашнего вечера

Спорт-Экспресс07:45

Мбаппе о промахе Шупо-Мотинга: «Я мазал гораздо больше в этом сезоне»

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Мбаппе — Шупо-Мотингу: не унывай, я промахивался в этом сезоне гораздо больше

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«Я промахивался больше тебя». Мбаппе вступился за одноклубника после чудовищной ошибки

Sport24.ru07:36

Килиан Мбаппе — о промахе Чупо-Мотинга: «Я промахивался намного больше в этом сезоне»

Sportbox.RU05:45

Килиан Мбаппе — о промахе Чупо-Мотинга: «Я промахивался намного больше в этом сезоне»

Матч ТВ05:45
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Происшествия

Власти помогут семье петербурженки, погибший при аварии на теплосети

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Противников закона о фейковых новостях меньше, люди верят, что власть старается оградить общество от ложной информации.
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Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

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Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Со слов вице-спикера парламента Севастополя Александра Кулагина, городу не стоит опасаться ракетного удара со стороны Украины, так как у него имеется надежная защита, а "на каждую ракету найдется противоракета", передает РИА Новости.
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Происшествия

Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти»

ТАСС уточняет, что 5 апреля дочь Ишаева перевела на счет ПАО "Роснефть" 5 млн 744 тыс. руб. О задержании экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно 28 марта.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.
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Общество

Мизулина опровергла свои слова о запрете йоги в СИЗО

Российский сенатор Елена Мизулина опровергла информацию о её предложении запретить занятия йогой в следственных изоляторах.
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Следствие задержало директора смоленского футбольного клуба "Днепр", который обвиняется в невыплате 5,5 миллиона рублей заработной платы команде, сообщает региональное управление СК РФ.
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В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона

Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Мирная жительница ДНР ранена в результате обстрела ВСУ

Обновлено в 05:57
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Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
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Армия и оружие

Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО

Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море.
Обновлено в 10:06
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Jeep представил яркие пикапы для пасхального сафари

Jeep подготовил два концепта для пасхального сафари Easter Jeep Safari. Согласно тизерам, внедорожники созданы на базе пикапа Gladiator.
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Фотографию за день до родов опубликовала Виктория Лопырева

Вчера, в праздник Благовещеньем Пресвятой Богородицы, Виктория Лопырева выложила снимок, сделанный за день до родов и поздравила подписчиков с праздником.
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Зеленскому попросили предоставить охрану

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Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Обновлено в 08:23
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Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру

В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
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Культура

В 2019 году «Союзмультфильм» выпустит 500 минут анимации

Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала единственный действующий аэропорт в Триполи

Обновлено в 10:00
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В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
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Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу

Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
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Врача-вампира из Челябинска отправят на принудительное лечение

«В рамках уголовного дела в отношении мужчины, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой, он признан страдающим психическим расстройством, после чего помещен в психиатрический стационар», - сообщают в СК России по Челябинской области.
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Жена Мамаева: «Краснодар» не имеет права разорвать контракт с мужем

Алана Мамаева, жена арестованного полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, уверена, что клуб не может расторгнуть соглашение с футболистом, передает "Комсомольская правда".
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Российские банки с января по март включительно намного чаще отказывали клиентам в выдаче кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
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