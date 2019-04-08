Футбол
«Я промахивался больше тебя»: Мбаппе поддержал Чупо-МотингаЕвро-футбол.ру 08:11
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе поддержал партнёра по команде Эрика Чупо-Мотинга. В воскресном матче против "Страсбурга" Чупо-Мотинг совершил неудачное движение ногой, остановив на линии чужих ворот мяч, который уже залетал в сетку. "ПСЖ" не победил (2:2) и не смог оформить чемпионский титул.
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook выступил с критикой оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
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Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти
Противников закона о фейковых новостях меньше, люди верят, что власть старается оградить общество от ложной информации.
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В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Со слов вице-спикера парламента Севастополя Александра Кулагина, городу не стоит опасаться ракетного удара со стороны Украины, так как у него имеется надежная защита, а "на каждую ракету найдется противоракета", передает РИА Новости.
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Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти»
ТАСС уточняет, что 5 апреля дочь Ишаева перевела на счет ПАО "Роснефть" 5 млн 744 тыс. руб. О задержании экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно 28 марта.
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В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.
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Мизулина опровергла свои слова о запрете йоги в СИЗО
Российский сенатор Елена Мизулина опровергла информацию о её предложении запретить занятия йогой в следственных изоляторах.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Директор смоленского ФК «Днепр» задержан по делу о невыплате зарплаты
Следствие задержало директора смоленского футбольного клуба "Днепр", который обвиняется в невыплате 5,5 миллиона рублей заработной платы команде, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Мирная жительница ДНР ранена в результате обстрела ВСУ
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО
Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море.
Обновлено в 10:06
Авто
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Вчера, в праздник Благовещеньем Пресвятой Богородицы, Виктория Лопырева выложила снимок, сделанный за день до родов и поздравила подписчиков с праздником.
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Политика
Зеленскому попросили предоставить охрану
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Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Обновлено в 08:23
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Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру
В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено в 07:00
Культура
В 2019 году «Союзмультфильм» выпустит 500 минут анимации
Обновлено в 08:29
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу
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Обновлено в 07:16
Происшествия
Врача-вампира из Челябинска отправят на принудительное лечение
«В рамках уголовного дела в отношении мужчины, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой, он признан страдающим психическим расстройством, после чего помещен в психиатрический стационар», - сообщают в СК России по Челябинской области.
Обновлено в 05:53
Футбол
Жена Мамаева: «Краснодар» не имеет права разорвать контракт с мужем
Алана Мамаева, жена арестованного полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, уверена, что клуб не может расторгнуть соглашение с футболистом, передает "Комсомольская правда".
Обновлено в 10:03
Экономика
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Российские банки с января по март включительно намного чаще отказывали клиентам в выдаче кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48