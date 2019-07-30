Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в миреКубанские новости 00:36
Девайс оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с возможностью быстрой зарядки, AMOLED-экраном диагональю 6,39 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Black Shark 2 Pro работает на ОС Android 9.0 Pie. В бенчмарке AnTuTu гаджет набрал свыше 500 тыс. баллов, что делает смартфон самым быстрым в мире.
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Футбол
Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Московский "Спартак" объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
В Приморье ожидается мощный тайфун «Випа»
Обновлено вчера в 22:08
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
ГИБДД предупредит водителей, где установлены дорожные камеры фиксации.
Обновлено вчера в 03:40
Политика
США вводят санкции против главы МИД Ирана
США вводят санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Футбол
Набиуллин рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру
Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин рассказал, в какой команде хотел бы завершить карьеру футболиста.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Культура
HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью
Телеканал HBO заказал восьмисерийный сериал про древнегреческую колдунью Цирцею.
Обновлено вчера в 17:15
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
По словам политика, в России не хватает сотрудников лесной охраны Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной природных пожаров в Сибири могло стать сокращение штата лесной охраны.
Обновлено вчера в 19:09
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено 30 июля в 23:44
Общество
Медведев осмотрел выставленную на пл. Ленина в Чите пожарную технику
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел пожарную технику, выставленную на пл. Ленина в Чите.
Обновлено в 00:37
Общество
Медведев поручил проверить версию намеренного поджога лесов
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и министерству внутренних дел проверить возможность намеренного поджога лесных массивов.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
ЦБ взял на контроль субсидирование ипотеки для многодетных россиян
Банк России поставил на контроль госпрограмму по субсидированию ипотеки для многодетных россиян, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Баварию» в финале Audi Cup
Обновлено вчера в 16:41
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
Обновлено вчера в 09:18
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Здоровье
В Иркутской области 20 пострадавших от паводка остаются в медучреждениях
Двадцать человек, пострадавших от паводка в Иркутской области, остаются в медучреждениях региона, состояние пациентов оценивается как среднее, близкое к удовлетворительному, сообщается на сайте министерства здравоохранения России.
Обновлено вчера в 13:14
Интернет
В США хотят снизить зависимость от соцсетей
В Конгресс США внесли законопроект, который направлен на борьбу с зависимостью пользователей от соцсетей.
Обновлено вчера в 18:06
Гаджеты
Смартфон Motorola One Action показался на рендерах
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова анонсировала новый хит «Лайкер»
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Виктория Исакова перестала скрывать свою дочь
Виктория Исакова перестала скрывать маленькую дочь от супруга Юрия Мороза.
Обновлено в 00:41
Общество
Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая
Россия приостанавливает с 10 августа ввоз фруктов из Китая.
Обновлено вчера в 16:40