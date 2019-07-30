Гаджеты

Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в миреКубанские новости 00:36

Девайс оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с возможностью быстрой зарядки, AMOLED-экраном диагональю 6,39 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Black Shark 2 Pro работает на ОС Android 9.0 Pie. В бенчмарке AnTuTu гаджет набрал свыше 500 тыс. баллов, что делает смартфон самым быстрым в мире.
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Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон

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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 00:55, Ашберн
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Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

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Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
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Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
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По словам политика, в России не хватает сотрудников лесной охраны Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной природных пожаров в Сибири могло стать сокращение штата лесной охраны.
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Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%.
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