Гаджеты
Xiaomi выпустила первый смартфон Redmi с NFC. Он стоит 18700 рублейРоссийская газета 07:07
Компания Xiaomi на специальном мероприятии в Китае представила флагманский смартфон под брендом Redmi. Аппарат выпускается в двух модификациях - Redmi K20 и K20 Pro. Отличие моделей заключается в процессорах - K20 использует Snapdragon 730, а K20 Pro - топовый Snapdragon 855.
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