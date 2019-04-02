Гаджеты

Xiaomi выпустила первый смартфон Redmi с NFC. Он стоит 18700 рублейРоссийская газета 07:07

Компания Xiaomi на специальном мероприятии в Китае представила флагманский смартфон под брендом Redmi. Аппарат выпускается в двух модификациях - Redmi K20 и K20 Pro. Отличие моделей заключается в процессорах - K20 использует Snapdragon 730, а K20 Pro - топовый Snapdragon 855.
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Xiaomi выпустила первый смартфон Redmi с NFC. Он стоит 18700 рублей

Российская газета07:07

Представлены смартфоны Redmi K20 и K20 Pro

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Стала известна цена на новый флагманский смартфон от Xiaomi

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Объявлена цена бюджетного смартфона Redmi 7A

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Почти самый дешёвый. Объявлена цена смартфона Redmi 7A

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В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

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