Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынкеРБК 19:21
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский постепенно показывает своё истинное лицо.
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Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
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Обновлено в 19:46
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Трансплантация кала привела к смерти пациента
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.
Обновлено в 09:00
Политика
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Армия и оружие
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На авиакластере форума «Армия-2019» на подмосковном аэродроме «Кубинка» зрители смогут увидеть подготовку экипажей российских самолетов Су-24 и Су-25 к боевому вылету.
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Происшествия
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Обновлено в 16:56
Армия и оружие
Не боится показать свою хватку: израильские послания для России накануне встречи по безопасности (Al-Akhbar, Ливан) (Al-Akhbar)
Тель-Авив возлагает большие надежды на трехстороннюю встречу, которая состоится в конце этого месяца при участии высокопоставленных чиновников, отвечающих за национальную безопасность Израиля, России и Соединенных Штатов.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
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Общество
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Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
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Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в КНДР 20 июня
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Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри
Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.
Обновлено в 18:20
Происшествия
В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие
По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено в 17:59
Политика
Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли
Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Общество
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Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Экономика
На строительство моста на Сахалин потребуется 433 миллиарда рублей
Мост соединит материк и Сахалин, а также японский остров Хоккайдо, что позволит включить японские порты в систему Российских железных дорог и Северного морского пути.
Обновлено в 17:08
Общество
ФАС не понравилась реклама от Burger King, возбуждено дело
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Обновлено в 06:44
Происшествия
Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске
В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
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Общество
Демонтируй это: как правильно выполнить работы по переносу стен в квартире
Страсть к перепланировке квартиры или дома принимает порой масштабные размеры, требующие демонтажа стен.
Обновлено в 14:35
Здоровье
Новое в онкологии. Специалисты по лучевой диагностике делятся опытом
Сотрудники центра и приглашенные специалисты в области интервенционной радиологии и лучевой диагностики из ведущих российских научно-исследовательских центров поделятся многолетним клиническим опытом.
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Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14