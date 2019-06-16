Гаджеты

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынкеРБК 19:21

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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