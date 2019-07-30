Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в миреКубанские новости 00:36
Девайс оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с возможностью быстрой зарядки, AMOLED-экраном диагональю 6,39 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Black Shark 2 Pro работает на ОС Android 9.0 Pie. В бенчмарке AnTuTu гаджет набрал свыше 500 тыс. баллов, что делает смартфон самым быстрым в мире.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Экономика
Что ждет россиян в августе 2019 года
С августа 2019 года в России вступает закон, по которому работодателей, отказавшихся сменить сотруднику по его заявлению зарплатный банк, будут штрафовать на сумму до 50 тыс. руб. Изменения ждут также работающих пенсионеров — у них повысится пенсия.
Обновлено в 02:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири
Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ставшему первым фигурантом в деле о беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение.
Обновлено вчера в 18:04
Наука
Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 25 июля в 20:01
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:29
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество
Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 км
Обновлено в 01:59
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Экономист объяснил, к чему приведут ипотечные каникулы
Ипотечные каникулы облегчат долговое бремя россиян, но не спасут от кредитного коллапса 2021 года, сказал «URA.RU» экономист Константин Селянин.
Обновлено вчера в 02:27
Происшествия
Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
Обновлено вчера в 09:18
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
Названа причина смерти четырехлетней девочки в «скорой» в Приморье
Четырехлетняя девочка, которая умерла в свой день рождения в карете скорой помощи, погибла от бактериально-вирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Общество
Лесные пожары в Сибири ускоряют таяние арктических льдов
Охватившие Сибирь лесные пожары могут стать причиной глобальных изменений климата.
Обновлено вчера в 08:48
Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Футбол
«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
Первый матч, который прошел неделю назад в Белграде, завершился победой Црвены Звезды со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Простейший пример по математике посеял раздор в сети
Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.
Обновлено в 01:02
Общество
В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
Обновлено вчера в 14:29
Гаджеты
На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года
Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.
Обновлено вчера в 14:20
Авто
Универсал Porsche Panamera Sport Turismo заметили на тестах
Фотошпионы словили на тестировании обновленную модель Porsche Panamera под названием Panamera Sport Turismo.
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Общество
В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
Как стало известно во вторник, 30 июля, в России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью.
Обновлено 30 июля в 03:41
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.
Обновлено вчера в 18:03
Экономика
Перенабрали: в России появился класс «заемщиков-маргиналов»
Кредит "по делу" Пока министр экономики Максим Орешкин дискутирует с Центробанком, является ли закредитованность населения причиной слабого экономического роста, в стране появился новый класс заемщиков, которых условно можно назвать "маргиналами".
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 14:31
Технологии
Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные
Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные "Позитивный" опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкиры.
Обновлено вчера в 18:22