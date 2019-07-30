Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфонАБН вчера в 23:04
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти. Емкость встроенной памяти достигает 256 ГБ.
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с чего всё началось
128-гигабайтная версия обойдется покупателям в 2999 юаней (около 27600 рублей), аппарат с 256 гигабайтами памяти будет стоить 3499 юаней (чуть больше 32000 рублей), пишет Gizchina.Российская газетавчера в 04:46
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
Для тушения пожаров в Сибири вызовут искусственные дожди
31 июля стало известно о намерении шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести обряд по вызову дождя в районах, где бушуют масштабные лесные пожары.
Обновлено в 05:15
Финансы
ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке
С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Финансы
Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС
Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.
Обновлено в 03:37
Политика
В Госдуме рассмотрят вопрос признания геноцида южных осетин
Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит обращение от коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии, заявил журналистам спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 04:49
Гаджеты
Новые iPhone могут получить поддержку стилуса Apple Pencil
Речь идёт о поддержке фирменного стилуса Apple Pencil, который прежде был совместим только с iPad.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Футбол
Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»
Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.
Обновлено в 04:19
ЖКХ
В Омской области тариф на вывоз мусора снизили на 30%
Есть риск, что оператор по обращению с мусором ООО "Магнит" покинет регион Региональная энергетическая комиссия Омской области по предписанию ФАС снизила тариф на вывоз мусора на 30%.
Обновлено в 01:50
Футбол
Названы самые убыточные футбольные клубы России
Московские футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» стали самыми убыточными в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 05:08
Транспорт
Саратов вошел в топ-5 городов с самыми плохими дорогами
Обновлено в 04:37
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено в 04:45
Кино
Вышел трейлер боевика «Герой» с Александром Петровым
Обновлено в 02:37
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Онищенко рассказал, кем американцы считают россиян
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко осудил россиян за нетребовательное отношение к европейской продукции.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС
"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Общество
Белорусская писательница Алексиевич сделала каминг-аут
Обновлено в 05:02
Политика
В МЧС напомнили о помощи России с тушением пожаров в США
Обновлено в 04:30
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
Исторический трансфер «Зенита»: петербуржцы купят игрока «Барселоны»
Петербургский "Зенит" решился на трансфер, который может стать историческим и вторым по статусу после покупки Халка.
Обновлено вчера в 03:46
Происшествия
В жилом доме в Сыктывкаре произошел хлопок газа
Хлопок газа без последующего возгорания произошел в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Сыктывкаре.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская операционная система
На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала больше 4 млрд просмотров
«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более четырех миллиардов просмотров», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 14:04