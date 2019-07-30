с чего всё началось

Общество Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Общество Для тушения пожаров в Сибири вызовут искусственные дожди 31 июля стало известно о намерении шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести обряд по вызову дождя в районах, где бушуют масштабные лесные пожары.

Финансы ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Финансы Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.

Политика В Госдуме рассмотрят вопрос признания геноцида южных осетин Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит обращение от коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии, заявил журналистам спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Гаджеты Новые iPhone могут получить поддержку стилуса Apple Pencil Речь идёт о поддержке фирменного стилуса Apple Pencil, который прежде был совместим только с iPad.

Армия и оружие На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019» Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.

Футбол Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак» Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.

ЖКХ В Омской области тариф на вывоз мусора снизили на 30% Есть риск, что оператор по обращению с мусором ООО "Магнит" покинет регион Региональная энергетическая комиссия Омской области по предписанию ФАС снизила тариф на вывоз мусора на 30%.

Футбол Названы самые убыточные футбольные клубы России Московские футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» стали самыми убыточными в России по итогам 2018 года.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Музыка В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток» В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.

Экономика В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.

Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.

Политика Онищенко рассказал, кем американцы считают россиян Депутат Госдумы Геннадий Онищенко осудил россиян за нетребовательное отношение к европейской продукции.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС "Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.

Происшествия Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Футбол Исторический трансфер «Зенита»: петербуржцы купят игрока «Барселоны» Петербургский "Зенит" решился на трансфер, который может стать историческим и вторым по статусу после покупки Халка.

Происшествия В жилом доме в Сыктывкаре произошел хлопок газа Хлопок газа без последующего возгорания произошел в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Сыктывкаре.

Гаджеты На смартфонах Huawei появится российская операционная система На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».