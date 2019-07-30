Гаджеты

Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфонАБН вчера в 23:04

Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти. Емкость встроенной памяти достигает 256 ГБ.
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с чего всё началось
128-гигабайтная версия обойдется покупателям в 2999 юаней (около 27600 рублей), аппарат с 256 гигабайтами памяти будет стоить 3499 юаней (чуть больше 32000 рублей), пишет Gizchina
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Российская газетавчера в 04:46

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Компания Xiaomi представила самый мощный смартфон в мире

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РЕН ТВвчера в 21:52

Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон

РИА Новостивчера в 20:51

Представлен игровой смартфон Black Shark 2 Pro

Игромания.ру30 июля в 10:35
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество

Для тушения пожаров в Сибири вызовут искусственные дожди

31 июля стало известно о намерении шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести обряд по вызову дождя в районах, где бушуют масштабные лесные пожары.
Обновлено в 05:15
Финансы

ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке

С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика

В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 02:36
Финансы

Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС

Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.
Обновлено в 03:37
Политика

В Госдуме рассмотрят вопрос признания геноцида южных осетин

Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит обращение от коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии, заявил журналистам спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 04:49
Гаджеты

Новые iPhone могут получить поддержку стилуса Apple Pencil

Речь идёт о поддержке фирменного стилуса Apple Pencil, который прежде был совместим только с iPad.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»

Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Футбол

Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»

Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.
Обновлено в 04:19
ЖКХ

В Омской области тариф на вывоз мусора снизили на 30%

Есть риск, что оператор по обращению с мусором ООО "Магнит" покинет регион Региональная энергетическая комиссия Омской области по предписанию ФАС снизила тариф на вывоз мусора на 30%.
Обновлено в 01:50
Футбол

Названы самые убыточные футбольные клубы России

Московские футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» стали самыми убыточными в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 05:08
Транспорт

Саратов вошел в топ-5 городов с самыми плохими дорогами

Обновлено в 04:37
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Некоторым категориям контрактников в полтора раза подняли оклады

Обновлено в 05:10
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика

В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов

Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено в 04:45
Кино

Вышел трейлер боевика «Герой» с Александром Петровым

Обновлено в 02:37
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Онищенко рассказал, кем американцы считают россиян

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко осудил россиян за нетребовательное отношение к европейской продукции.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС

"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Общество

Белорусская писательница Алексиевич сделала каминг-аут

Обновлено в 05:02
Политика

В МЧС напомнили о помощи России с тушением пожаров в США

Обновлено в 04:30
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Футбол

Исторический трансфер «Зенита»: петербуржцы купят игрока «Барселоны»

Петербургский "Зенит" решился на трансфер, который может стать историческим и вторым по статусу после покупки Халка.
Обновлено вчера в 03:46
Происшествия

В жилом доме в Сыктывкаре произошел хлопок газа

Хлопок газа без последующего возгорания произошел в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Сыктывкаре.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Гаджеты

На смартфонах Huawei появится российская операционная система

На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала больше 4 млрд просмотров

«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более четырех миллиардов просмотров», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 14:04
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