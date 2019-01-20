Гаджеты
Xiaomi приступила к освоению рынка АфрикиAstera 05:00
Компания Xiaomi выходит на рынок Африки, где уже организован офис и даже назначен директор. Главой африканского подразделения компании становится Ван Лингмин (Wang Lingming), который будет отчитываться о проделанной работе директору Xiaomi Лей Цзуну (Lei Jun).
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Армия и оружие
ЗРК «Панцирь» и «Бук» отразили авиаудар Израиля по аэропорту в Сирии
Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» в ходе отражения авиаудара израильских ВВС по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет.
Обновлено в 08:29
Авто
«АВТОВАЗ» показал созданный в СССР электрокар «Рапан»
В музее "АВТОВАЗа" представили единственный электромобиль российского автопроизводителя под названием "Рапан" с весьма необычной футуристичной внешностью.
Обновлено в 09:52
Общество
От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза
Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Режиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допрос
Режиссера фильма "Праздник" Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено в 07:10
Общество
В Ташкенте обнаружен старинный клад на один миллион долларов
В Ташкенте при изучении подвалов одного из исторических зданий, построенных в 1870 году, обнаружен клад из серебряных и золотых монет, старинных книг, посуды, картин и икон.
Обновлено в 04:16
Общество
На Москву надвигаются аномальные морозы
22 и 23 января в Москве ожидаются аномальные морозы до 25 градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».
Обновлено в 09:29
Происшествия
Муж Елизаветы II нарушил закон через пару дней после ДТП
Мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа заметили непристегнутым за рулем автомобиля спустя всего пару дней после ДТП.
Обновлено в 07:13
Кино
Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
Обновлено в 04:42
Происшествия
Машина упала с третьего этажа парковки в Подмосковье
Автомобиль, в салоне которого находились два человека, упал с третьего яруса многоэтажной парковки в подмосковном Одинцово.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Чечне без света остались более 120 тысячи человек
В Чеченской Республике из-за аварии на воздушной линии электропередачи без света остались жители Урус-Мартановского района.
Обновлено в 09:52
Интернет
Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры
Обновлено в 05:08
Общество
Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение
Обновлено 18 января в 08:14
Спорт
Непряева стала серебряным призером в спринте лыжного Кубка мира
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в эстонском местечке Отепя состоялась женская спринтерская гонка классическим стилем.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 76
В результате взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго погибли 76 человек, сообщило издание Universal со ссылкой на правительство штата.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
В ДНР заявили о пленении украинского силовика
Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Во Франции в ходе протестов были задержаны около 300 человек
Обновлено в 09:42
Происшествия
Бомба взорвалась в автобусе в сирийском городе Африн
Взрыв произошел в пассажирском автобусе в сирийском городе Африн. В результате погибли четыре человека, сообщает газета Daily Sabah.
Обновлено в 05:47
Кино
Звезда «Секретных материалов» сыграет Тэтчер в сериале «Корона»
Обновлено в 09:46
Гаджеты
Три флагманских модели Samsung Galaxy S10 показали на изображении
Авторитетный инсайдер распространил в Сети одно изображение, на котором продемонстрированы все три модели флагманской линейки Samsung Galaxy S10.
Обновлено в 04:54
Кино
Скончался продюсер фильмов «Рэмбо» и «Терминатор»
В своем доме в Будапеште в возрасте 74 лет скончался известный кинопродюсер Эндрю Джордж Вайна.
Обновлено в 09:18
Общество
Трамп возжелал глобального потепления
Президент США Дональд Трамп призвал американцев по возможности не покидать свои дома из-за сильного снегопада.
Обновлено в 09:24
Происшествия
При пожаре в Куршевеле пострадали более 20 человек
Обновлено в 07:49
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Марий Эл
Частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Республике Марий Эл 20 января.
Обновлено в 08:52
Происшествия
У купавшихся в проруби россиян угнали машину с ребенком
Под Красноярском угнали автомобиль со спящим внутри ребенком, пока его родители купались в проруби на Крещение.
Обновлено в 06:53
Политика
Полиция в Афинах применила слезоточивый газ против протестующих
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих.
Обновлено в 09:23
Авто
Назван топ-5 самых популярных иномарок с пробегом в России
Эксперты выбрали пятерку самых популярных иномарок на вторичном рынке в России за 2018 год.
Обновлено в 07:36
Гаджеты
Apple вернула в продажу смартфон iPhone SE
На официальном сайте компании Apple снова стал доступен для покупки некогда популярный смартфон iPhone SE.
Обновлено в 05:47
Транспорт
Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин
После расчистки для легкого транспорта открыли Военно-Грузинскую дорогу, связывающую страны Закавказья, сообщает управление МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 08:47
Кино
Гильдия продюсеров США отдала главный приз фильму «Зеленая книга»
Обновлено в 04:44
Происшествия
Россияне проникли в коллектор у Кремля для крещенских купаний
На режимном объекте на Площади Революции в ночь на 19 января задержали 15 человек, которые проникли в водосточную канализацию близ Кремля.
Обновлено в 07:45