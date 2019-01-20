Гаджеты
Xiaomi приступила к освоению рынка АфрикиAstera 05:00
Компания Xiaomi выходит на рынок Африки, где уже организован офис и даже назначен директор. Главой африканского подразделения компании становится Ван Лингмин (Wang Lingming), который будет отчитываться о проделанной работе директору Xiaomi Лей Цзуну (Lei Jun).
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Общество
В Ташкенте обнаружен старинный клад на один миллион долларов
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку
Системы противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую атаку на юге страны, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Москве в ходе конфликта в метро пострадали два человека
В Москве произошёл конфликт в вагоне поезда метрополитена, в результате которого два человека получили ножевые ранения.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
На курорте в Италии погиб российский турист
Трагедия произошла на итальянском горнолыжном курорте Корвара.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Два человека погибли и еще 22 пострадали при пожаре в Куршевеле
Обновлено в 06:22
Кино
Удаленный фильм «Праздник» снова доступен на YouTube
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Японии умер старейший мужчина в мире
Обновлено в 03:46
Происшествия
Полиция Британии побеседовала с принцем Филиппом из-за нарушения ПДД
В июле 2018 года сообщалось, что Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, который принадлежал королеве Великобритании Елизавете II и её супругу герцогу Эдинбургскому Филиппу, выставлен на торги.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Популярный в прошлом певец Андрей Губин рассказал о своей болезни
Обновлено в 04:52
Общество
Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение
Полную фазу лунного затмения, которое продлится чуть больше часа 21 января, смогут увидеть жители России в случае безоблачной погоды.
Обновлено 18 января в 08:14
Авто
Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам
Новый серийный кроссовер Haima SG00 является копией обновленного Hyundai Santa Fe. Концепт новики показали еще прошлой весной.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В сирийском Африне произошла серия взрывов
Обновлено в 05:45
Политика
В Тернопольской области захватили храм общины УПЦ, пишут СМИ
В Тернопольской области "рейдеры" из "новой церкви" Украины захватили Свято-Троицкий храм канонической УПЦ, сообщается на сайте Союза украинских православных журналистов.
Обновлено в 06:18
Политика
В Москве начался митинг против передачи Курил Японии
На Суворовской площади в Москве начался митинг против возможной передачи Японии части Курильских островов.
Обновлено в 05:05
Политика
Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Авто
Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия
Жители Петербурга пожаловались на вонь
Обновлено в 05:19
Теннис
Шарапова проиграла на Australian Open
На главном турнире января Australian Open теннисистка не сумела пробиться в 1/4 финала.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Переданные Лаосом Т-34 встретили в Наро-Фоминске
30 танков Т-34, которые были переданы российским военным лаосской армией, прибыли в подмосковный Наро-Фоминск.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 76
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76, сообщает издание El Universal. Ранее сообщалось о 73 погибших и 76 раненых.
Обновлено в 01:26
Происшествия
На Ольхоне сгорело здание бывшего рыбного завода
На острове Ольхон в воскресенье сгорело здание бывшего рыбного завода площадью почти 2 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС по Иркутской области Андрей Шутов.
Обновлено в 06:52
Происшествия
На акции памяти Маркелова и Бабуровой начались задержания
Обновлено (16.48): В Москве и Петербурге закончились акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
Обновлено вчера в 07:51
Гаджеты
Три флагманских модели Samsung Galaxy S10 показали на изображении
Авторитетный инсайдер распространил в Сети одно изображение, на котором продемонстрированы все три модели флагманской линейки Samsung Galaxy S10.
Обновлено в 04:54
Кино
Фильм «Зеленая книга» получил главный приз Гильдии продюсеров США
Обновлено в 04:22
Политика
Защита Вышинского обжаловала решение о продлении ареста
Апелляция подана в Херсонский апелляционный суд. Ранее городской суд Херсона оставил Вышинского под стражей до 16 февраля.
Обновлено в 05:25
Интернет
Facebook начал секретную разработку приложения для мемов
Обновлено в 05:19
Транспорт
В РЖД начались продажи «невозвратных» билетов
С 20 января 2019 года Федеральная пассажирская компания, которая является дочерним предприятием РЖД, начнет продавать билеты по специальному «невозвратному» тарифу для проезда в вагонах купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте.
Обновлено вчера в 17:04
Музыка
Милонов сходил на концерт группы «Гопота»
Обновлено в 04:22
Происшествия
Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток
Обновлено вчера в 11:14
Авто
Владелец LADA Vesta рассказал о затратах на ее содержание
Владелец LADA Vesta подсчитал затраты на содержание автомобиля, который считается в своем классе одним из наиболее экономичных.
Обновлено в 02:58