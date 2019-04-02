Гаджеты
Xiaomi представила «убийцу флагманов» среди смартфоновРИА Новости 11:12
Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena. Устройство оснащено мощным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm.
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Хоккей
Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.
Обновлено в 09:44
Политика
Освобожден задержанный в Косово россиянин
В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Политика
В Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва
«Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан сегодня в аэропорту Вильнюса», — сообщил RNS Барщевский.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге
Обновлено вчера в 11:16
Религия
Русская православная церковь возведет храм в Вестеросе
«Регулярное, можно сказать, открытие русских храмов в Европе говорит о том, что Русская православная церковь здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки», — сказал Волков, его слова приводит «РИА Новости».
Обновлено в 10:44
Политика
Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Происшествия
Сообщение о минировании ТЦ «Щука» в Москве не подтвердилось
Ранее сообщалось об эвакуации более 1,3 тысячи человек из ТЦ "Щука" на улице Щукинская после анонимной угрозы взрыва.
Обновлено в 10:49
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Футбол
«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистами
Обновлено в 09:10
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37
Авто
Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class
С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Здоровье
Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики
Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики. Ведущий онколог страны признал проблему с выявлением опасной болезни.
Обновлено в 08:34
Общество
ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму
Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Политика
Зеленский посетил позиции украинской армии в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Муж выдал округлившийся живот Леры Кудрявцевой
Телеведущая Лера Кудрявцева уже несколько недель отдыхает во Флориде вместе с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочкой Машей.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Три человека погибли при нападении неизвестного на детей в Японии
Жертвами нападения вооруженного ножом мужчины на детей в Японии стали три человека, в том числе один ребенок и сам злоумышленник.
Обновлено вчера в 20:59
Спорт
Петербург примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году
Международная федерация волейбола утвердила восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских сборных 2022 года.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Обновлено в 09:37
Политика
Правительство утвердило новый состав ВАК
Правительство России утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), председателем остался ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе
Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Обновление Samsung Galaxy S10 приводит к зависанию
Компания Samsung выпустила обновление для флагманского смартфона Galaxy S10, однако прошивка пока вызывала негативную реакцию со стороны владельцев устройства.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Экономика
В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group
По данным Forbes, X5 Retail Group является второй крупнейшей частной компанией в России после «Лукойла».
Обновлено в 11:21