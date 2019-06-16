Гаджеты
Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслетКоммерсантъ 13:03
Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
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Xiaomi представила на рынке России умные телевизоры, смартфоны и другие гаджеты
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