Xiaomi представила сразу два новых смартфона Redmi K20 и K20ProСлово и Дело 07:36

Компания Xiaomi официально презентовала два новых смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro, сообщает iXBT.com. Мобильные устройства обладают идентичными основными камерами на 48 МП и OLED-дисплеями, оснащенными подэкранными сканерами отпечатков пальцев.

Xiaomi представила сразу два новых смартфона Redmi K20 и K20Pro

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