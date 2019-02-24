Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi Mix 3 с поддержкой 5GAstera 09:40
Xiaomi Mi Mix 3 с 5G установлен процессор Snapdragon 855 и модем Qualcomm X50. Когда смартфон запустят в коммерческую эксплуатацию не сообщается. Также на выставке вживую показали Mi 9, который был представлен компанией еще 20 февраля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Происшествия
В Бангладеш неизвестный попытался захватить пассажирский самолет
В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш арестовали вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.
Обновлено в 10:07
Политика
Правительство готовит индивидуальный пересчет пенсий
Правительство РФ готовится к перерасчету пенсий, для каждого пенсионера он будет индивидуальным, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 07:36
Спорт
Сборная России обыграла финнов и вышла в финальную стадию Кубка мира
Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Финляндии в матче квалификационного турнира Кубка мира 2019 года и пробилась в финальную стадию турнира.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с Су-27
МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой, сообщает телеканал SVT.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
ВКС России в июне получат первый новейший вертолет Ми-38Т
Минобороны России в июне получит первый российский средний многоцелевой вертолет Ми-38Т, сообщил журналистам на авиакосмическом салоне Aero India 2019 генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.
Обновлено в 10:23
Политика
Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю
Инициатива Константинополя о роспуске русского экзархата в Европе отменит томос 1999 года, по которому объединению приходов в странах Западной Европы, вышедших в 1931 году из юрисдикции РПЦ, был возвращен статус экзархата Вселенского патриархата.
Обновлено в 07:21
Общество
Митинг памяти Немцова начался в Петербурге
Митинг памяти политика Бориса Немцова проходит в воскресенье на площади Ленина в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Единоборства
Александр Емельяненко дал пощёчину спортсмену во время мастер-класса
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко во время мастер-класса в одном из фитнес-клубов Москвы дал пощёчину неизвестному спортсмену.
Обновлено в 09:05
Политика
Журналистка RT Redfish ранена венесуэльскими оппозиционерами
Обновлено в 08:45
Политика
Запашный ответил на высказывания Серебрякова о России: «Молодец»
Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал недавнее заявление актера Алексея Серебрякова о России, сделанное во время выступления в Лондоне.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Георгия Данелию ввели в искусственную кому
Обновлено в 08:52
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 0:0 (2-й тайм)
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи
Обновлено в 07:24
Политика
Повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit пройдет до 12 марта
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что повторное голосование британского парламента по сделке c Евросоюзом об условиях Brexit состоится в период до 12 марта.
Обновлено в 09:20
Политика
Верховный шаман России прокомментировал жертвоприношение верблюдов
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что не давал разрешения на обряд в Иркутской области, в результате которого в жертву были принесены верблюды, сообщает 24 февраля ТАСС.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Невиновный американец получит $21 млн после 39 лет заключения
В 2017 году губернатор Калифорнии принял решение о помиловании и выплате $21 млн в качестве компенсации.
Обновлено в 10:09
Политика
В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Нетаньяху
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в настоящее время ведётся подготовка к встрече российского лидера Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху 27 февраля в Москве.
Обновлено в 07:44
Политика
Болтон пригрозил Венесуэле санкциями
Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле изоляцией в том случае, если военные не пустят гуманитарную помощь в страну.
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие
ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России
Обновлено в 05:14
Политика
Трамп рассказал о своих ожиданиях от саммита с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе второго саммита, который пройдёт во вьетнамской столице, ожидают продолжения прогресса.
Обновлено в 09:33
Спорт
Драчев: у Старых старая болезнь спины, на ЧМ готовим ей замену
Россиянке Ирине Старых, которая испытывает проблемы со спиной, ищут замену на чемпионат мира, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Обновлено в 06:59
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей для настоящих мужиков
В честь прошедшего Дня защитника отечества эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших автомобилей «для настоящих мужчин».
Обновлено в 02:22
Спорт
Матвей Елисеев завоевал серебряную медаль в гонке преследования на ЧЕ
Российский спортсмен Матвей Елисеев завоевал серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Сотрудницу полиции уволили за стриптиз-подарок коллегам в Бурятии
Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 11:40