Гаджеты

Xiaomi запустила новую линейку смартфоновLenta.ru 14:01

Компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов CC9, CC9e и СС9 Meitu Edition. Смартфон доступен лишь на территории Китая, пишет Gizmochina. Как заявил генеральный директор компании Лэй Цзюнь, СС9 является модифицированной версией флагмана Xiaomi Mi 9.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Xiaomi запустила новую линейку смартфонов

Lenta.ru14:01

Xiaomi представила новый смартфон CC9

Известия13:52

Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена

Российская газета11:25

Xiaomi представила два новых бюджетных смартфона

Rambler News Service11:39

Xiaomi представила смартфоны Mi CC9 и Mi CC9e

News.ru10:24

Линейка смартфонов Xiaomi CC9 представлена официально

MobiDevices10:17

Обзор Xiaomi Mi 9T 6/128GB. Флагманский смартфон с выдвижной селфи-камерой

Megaobzor.comвчера в 04:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено в 09:34
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Теннис

Шарапова рассказала о травме, которая заставила её сняться с Уимблдона

Ранее сообщалось, что Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Винокур поддержал Пугачеву после инцидента на Рижском вокзале

Владимир Винокур прокомментировал недавний инцидент с певицей на Рижском вокзале.
Обновлено в 01:00
Общество

В Германии Facebook оштрафовали на €2 млн

Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало компанию Facebook Ireland Limited, которая отвечает за работу компании Facebook за пределами США и Канады, на €2 млн за нарушение закона о защите социальных сетей.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге увеличилось до 53 человек

Число обратившихся за медицинской помощью из-за отравления шаурмой в одном из заведений быстрого питания Санкт-Петербурга увеличилось до 53 человек.
Обновлено в 15:28
Футбол

«Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова»

Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.
Обновлено в 12:52
Футбол

В Okko Спорт раскрыли детали показа матчей АПЛ в новом сезоне

Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт рассказал, как будут проходить трансляции матчей английской Премьер-лиги в следующем сезоне.
Обновлено в 14:11
Общество

Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне

Обновлено в 07:50
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Политика

Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ

Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Обновлено в 14:07
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска

Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

На могилу Юлии Началовой продают паломнические туры

Обновлено в 12:53
Спорт

WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы

Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Политика

Зеленский назвал вдохновителя для занятия политикой

Обновлено в 15:09
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Происшествия

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Иркутской области нашли живыми четверых из 17 пропавших без вести

Обновлено в 08:44
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика

Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Общество

ВГИК борется с неугодными выпускниками с помощью Росгвардии

Выпускник ВГИКа Артём Фирсанов всего лишь зашёл на родную кафедру и попытался понять, почему ему поставили «тройку» за дипломную работу (готовый фильм, который даже не разрешили показать аудитории).
Обновлено в 04:43
Хоккей

«Каролина» повторила предложение «Монреаля» и сохранила хоккеиста Ахо

Обновлено в 14:09
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы принял решение отправить под арест гражданина России Сергея Петушкова в связи с подозрением в государственной измене.
Обновлено в 06:40
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Борис Корчевников: «Я немного поправился, потому что лечился»

Обновлено в 07:00
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Обновлено в 12:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное