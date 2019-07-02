Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон CC9Известия 13:52
Компания Xiaomi официально представила новый смартфон Mi CC9 и его бюджетную версию Mi CC9e. Если базовая версия будет стоить $260 (16,5 тыс. рублей), то его упрощенный вариант обойдется в $188 (11,9 тыс. рублей). Экран Mi CC9 диагональю 6,3 дюйма имеет разрешение Full HD+.
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Обзор Xiaomi Mi 9T 6/128GB. Флагманский смартфон с выдвижной селфи-камерой
Megaobzor.comвчера в 04:07
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