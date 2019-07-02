Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон CC9Известия 13:52

Компания Xiaomi официально представила новый смартфон Mi CC9 и его бюджетную версию Mi CC9e. Если базовая версия будет стоить $260 (16,5 тыс. рублей), то его упрощенный вариант обойдется в $188 (11,9 тыс. рублей). Экран Mi CC9 диагональю 6,3 дюйма имеет разрешение Full HD+.
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Xiaomi представила новый смартфон CC9

Известия13:52

Xiaomi представила новую линейку смартфонов

РИА Новости15:53

Xiaomi запустила новую линейку смартфонов

Lenta.ru14:01

Xiaomi представила новую серию из трех смартфонов

РБК17:35

Xiaomi представила два новых бюджетных смартфона

Rambler News Service11:39

Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена

Российская газета11:25

Обзор Xiaomi Mi 9T 6/128GB. Флагманский смартфон с выдвижной селфи-камерой

Megaobzor.comвчера в 04:07
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:01, Ашберн
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Жаловавшейся на низкие зарплаты медсестре больницы города Серова Свердловской области Парлин Салаевой неизвестные подбросили перманганат калия (марганцовку), входящий в список прекурсоров наркотических средств.
Обновлено в 08:33
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:26
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено в 09:34
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина этапировали обратно в южно-сахалинский СИЗО

Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина вернули обратно в СИЗО Южно-Сахалинска из колонии строгого режима в Хабаровском крае.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

Обновлено в 21:04
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Общество

В сети появились фото полного солнечного затмения

Обновлено в 21:52
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек

Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Баскетбол

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Политика

Сотрудники «Ильюшина» перейдут в новое конструкторское бюро

Молодые специалисты Роскосмоса и опытные сотрудники, массово уволившиеся из авиакомплекса «Ильюшин», составят основу трудового коллектива нового КБ.
Обновлено в 21:29
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено в 19:50
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Энергетика

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Культура

Умер создатель «Дамбо» Милтон Квон

Обновлено в 19:24
Политика

Акции протеста против миграционной политики Трампа прошли в США

В Вашингтоне перед зданием администрации президента США прошла акция протеста против миграционной политики действующего главы государства Дональда Трампа.
Обновлено в 20:59
Футбол

«Арсенал» объявил о трансфере бразильского вундеркинда

Лондонский «Арсенал» объявил о приобретении 18-летнего бразильского форварда Лукаса Мартинелли из команды «Итуано», выступающей в чемпионате штата Сан-Паулу.
Обновлено в 11:30
Наука

Российско-китайская экспедиция в Арктику запланирована на 2020 год

Летом 2020 года состоится совместная российско-китайская экспедиция в Арктику.
Обновлено в 20:09
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Российские и зарубежные СМИ опубликовали расследование Ивана Голунова, из-за которого, по словам журналиста, началось его уголовное преследование.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
Общество

Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»

Обновлено в 13:55
Экономика

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
Обновлено в 17:31
Авто

В сеть попали фотографии нового BMW X6

В расположении голландского издания Autoblog.nl оказались снимки BMW X6 2020 модельного года.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Учебный самолет Л-39 разбился под Харьковом

Обновлено в 15:10
Как работают Яндекс.Новости?
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