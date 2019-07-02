Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон CC9Известия 13:52
Компания Xiaomi официально представила новый смартфон Mi CC9 и его бюджетную версию Mi CC9e. Если базовая версия будет стоить $260 (16,5 тыс. рублей), то его упрощенный вариант обойдется в $188 (11,9 тыс. рублей). Экран Mi CC9 диагональю 6,3 дюйма имеет разрешение Full HD+.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Игры
Робот Железяка в новом трейлере Borderlands 3 рассказал о Пандоре
Ролик задумывался как серьёзный документальный фильм, в подробностях рассказывающий о флоре и фауне пустоши на планете Пандора.
Обновлено в 14:42
Футбол
«Газпромбанк» и РЖД станут официальными партнерами РФС
«Газпромбанк» станет официальным банком РФС, а РЖД выделит средства на развитие детско-юношеского футбола.
Обновлено в 17:30
Происшествия
В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского
В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Обновлено в 08:52
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Экономика
США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь
По информации министерства, пошлины в размере до 456% будут введены на коррозионно-устойчивую и холоднокатанную сталь, которая производится в Южной Корее или Тайване – сталь откуда облагается ввозными пошлинами - после чего проходит незначительную доработку во Вьетнаме и экспортируется в США.
Обновлено в 19:19
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Общество
Самка песца добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней
Самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. километров, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней, пишет The Guardian.
Обновлено в 15:58
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Экономика
Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов
В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В столице Туниса прогремел мощный взрыв
Обновлено в 18:28
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Космос
К Земле движутся четыре опасных астероида
Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»
Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
Обновлено в 18:05
Авто
Удешевленный SsangYong Tivoli получил новую доступную версию
Кроссовер Mahindra XUV300, который является перелицованной и удешевленной копией SsangYong Tivoli, получил новую доступную модификацию с роботизированной трансмиссией.
Обновлено в 03:25
Политика
Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении
Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
Экономика
Сбербанк запустит депозитарную систему учета закладных на блокчейне
Сбербанк в ближайшее время запустит в промышленную эксплуатацию депозитарную систему учета закладных на блокчейне на базе платформы Мастерчейн.
Обновлено в 15:43
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Политика
Нино Катамадзе удалила пост об отказе выступать в России
Обновлено 30 июня в 23:00
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Здоровье
«Очень достойные результаты». Андрей Воробьев проверил работу КДЦ в Красногорске
Работу нового центра проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обновлено в 10:00