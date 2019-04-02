Гаджеты

Xiaomi представила два новых смартфона из линейки RedmiТАСС 08:53

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге. Одно из основных отличий моделей заключается в процессоре: Redmi K20 получил Snapdragon 730, в то время как Redmi K20 Pro базируется на Snapdragon 855.
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Xiaomi представила новые флагманские смартфоны

Коммерсантъ15:27

Xiaomi представил «убийцу флагманов»

РИА Новости11:12

СМИ назвали новый смартфон Xiaomi «убийцей флагманов»

RT на русском12:38

Xiaomi представила «убийцу флагманов» среди смартфонов

URA.Ru12:00

Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro

Телеканал 360°11:39

Xiaomi показал «убийцу флагманов»

Газета.Ru14:14

Xiaomi выпустила первый смартфон Redmi с NFC. Он стоит 18700 рублей

Российская газета07:07
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:49, Ашберн
Политика

Эксперт покинул студию «России 1» после спора о Саакашвили

В эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошел спор российского и украинского политологов Николая Платошкина и Александра Семченко.
Обновлено в 17:32
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Гаджеты

Подросток дважды взломал Apple, чтобы получить работу

Юный хакер из Австралии смог дважды взломать серверы Apple, чтобы ему дали работу в корпорации.
Обновлено в 11:49
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено вчера в 08:03
Армия и оружие

Сербская бронетехника движется к границе с Косово

Обновлено в 17:11
Футбол

Клопп прокомментировал свое возможное назначение в «Ювентусе»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал свое возможное назначение в "Ювентус", передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:17
Общество

Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды

Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

В Саратовской области подросток с ледорубом напал на школу

Сегодня утром в Вольске Саратовской области 15-летний ученик средней школы №4 принёс в школу ледоруб и бутылку с зажигательной смесью.
Обновлено в 08:16
Культура

«Русские сезоны в Германии» украсят «Союзмультфильмом»

Откроются Дни "Союзмультфильма" в Берлине в Российском доме науки и культуры 1 июня, там же будет работать выставка эскизов к культовому мультфильму "Ну, погоди!" и творческие мастер-классы для детей.
Обновлено в 14:00
Здоровье

Жителям столицы помогут подобрать спортивную секцию

Как следует из названия форума, главная его цель — продемонстрировать возможности создания в любом городе и поселении страны такой среды, в которой бы ведению здорового образа жизни ничего не препятствовало.
Обновлено в 15:38
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Политика

Президент Казахстана наградил Путина орденом имени Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник распорядился наградить своего российского коллегу Владимира Путина орденом имени первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 07:18
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»

Обновлено в 15:43
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Происшествия

Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничестве

Обновлено в 14:31
Происшествия

В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США

На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина передвигается в инвалидной коляске

Ранее супруг актрисы Бари Алибасов опроверг информацию, что у жены отказали ноги, но теперь поклонники по-настоящему взволнованы, так как увидели кумира в инвалидном кресле.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Бывшему вице-премьеру Дагестана вынесен приговор по трем статьям

Обоим фигурантам дела назначено наказание в виде условного лишения свободы: Билалову — на 4,5 года, Кушиеву — на 3,5 года.
Обновлено в 14:19
Культура

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

Обновлено в 11:19
Авто

В честь 100-летнего юбилея Bentley представит новый концепт-кар

Британский автопроизводитель готовится представить новый концепт-кар в июле, когда состоится празднование 100-летнего юбилея марки.
Обновлено в 04:32
Гаджеты

Microsoft выпустил геймерскую мышку IntelliMouse Pro

Компания Microsoft анонсировала новую версию классической мышки под названием IntelliMouse Pro.
Обновлено в 16:16
Авто

Рассекречены цены на автомобили Opel для России

Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Культура

Режиссер Лунгин попал в реанимацию

Обновлено в 11:39
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Здоровье

Многопрофильную больницу с вертолетной площадкой построят в Назрани

Обновлено в 05:38
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире

Лидером рейтинга стала самая романтичная высотка в мире – Эйфелева башня. Ее выбрали 18% участников опроса.
Обновлено в 16:03
Здоровье

Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока

Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из-за возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.
Обновлено в 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
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