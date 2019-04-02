Гаджеты
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки RedmiТАСС 08:53
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге. Одно из основных отличий моделей заключается в процессоре: Redmi K20 получил Snapdragon 730, в то время как Redmi K20 Pro базируется на Snapdragon 855.
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Политика
Эксперт покинул студию «России 1» после спора о Саакашвили
В эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошел спор российского и украинского политологов Николая Платошкина и Александра Семченко.
Обновлено в 17:32
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Гаджеты
Подросток дважды взломал Apple, чтобы получить работу
Юный хакер из Австралии смог дважды взломать серверы Apple, чтобы ему дали работу в корпорации.
Обновлено в 11:49
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено вчера в 08:03
Армия и оружие
Сербская бронетехника движется к границе с Косово
Обновлено в 17:11
Футбол
Клопп прокомментировал свое возможное назначение в «Ювентусе»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал свое возможное назначение в "Ювентус", передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:17
Общество
Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды
Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
В Саратовской области подросток с ледорубом напал на школу
Сегодня утром в Вольске Саратовской области 15-летний ученик средней школы №4 принёс в школу ледоруб и бутылку с зажигательной смесью.
Обновлено в 08:16
Культура
«Русские сезоны в Германии» украсят «Союзмультфильмом»
Откроются Дни "Союзмультфильма" в Берлине в Российском доме науки и культуры 1 июня, там же будет работать выставка эскизов к культовому мультфильму "Ну, погоди!" и творческие мастер-классы для детей.
Обновлено в 14:00
Здоровье
Жителям столицы помогут подобрать спортивную секцию
Как следует из названия форума, главная его цель — продемонстрировать возможности создания в любом городе и поселении страны такой среды, в которой бы ведению здорового образа жизни ничего не препятствовало.
Обновлено в 15:38
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Политика
Президент Казахстана наградил Путина орденом имени Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник распорядился наградить своего российского коллегу Владимира Путина орденом имени первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина передвигается в инвалидной коляске
Ранее супруг актрисы Бари Алибасов опроверг информацию, что у жены отказали ноги, но теперь поклонники по-настоящему взволнованы, так как увидели кумира в инвалидном кресле.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Бывшему вице-премьеру Дагестана вынесен приговор по трем статьям
Обоим фигурантам дела назначено наказание в виде условного лишения свободы: Билалову — на 4,5 года, Кушиеву — на 3,5 года.
Обновлено в 14:19
Авто
В честь 100-летнего юбилея Bentley представит новый концепт-кар
Британский автопроизводитель готовится представить новый концепт-кар в июле, когда состоится празднование 100-летнего юбилея марки.
Обновлено в 04:32
Гаджеты
Microsoft выпустил геймерскую мышку IntelliMouse Pro
Компания Microsoft анонсировала новую версию классической мышки под названием IntelliMouse Pro.
Обновлено в 16:16
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Культура
Режиссер Лунгин попал в реанимацию
Обновлено в 11:39
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире
Лидером рейтинга стала самая романтичная высотка в мире – Эйфелева башня. Ее выбрали 18% участников опроса.
Обновлено в 16:03
Здоровье
Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока
Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из-за возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.
Обновлено в 15:58