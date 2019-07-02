Гаджеты

Xiaomi представила новую линейку смартфоновРИА Новости 15:53

Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina. В серию входят три гаджета — CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition. CC9 оснащен 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, процессором Qualcomm Snapdragon 710.
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Xiaomi представила новую линейку смартфонов

РИА Новости15:53

Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена

Российская газета11:25

Xiaomi представила новый смартфон CC9

Известия13:52

Xiaomi запустила новую линейку смартфонов

Lenta.ru14:01

Xiaomi официально представила смартфон Mi CC9 и его бюджетный вариант

ФАН11:06

Xiaomi представила смартфоны Mi CC9 и Mi CC9e

News.ru10:24

Представлен смартфон Xiaomi CC9 Meitu Custom Edition. Такие же камеры, но цена вдвое больше, чем у Xiaomi CC9e

iXBT.com09:28
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

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Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Армия и оружие

Погибшие в результате катастрофы подводники служили в Санкт-Петербурге

Погибшие в результате катастрофы на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие

Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео

Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Политика

Канада разрешила себе поставлять оружие на Украину

Обновлено в 16:23
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«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»

Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм».
Обновлено в 14:45
Происшествия

Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Обновлено в 15:00
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

На Авиационном комплексе имени С. В. Ильюшина идёт кадровая чистка. На сегодня из компании уже ушли 80 сотрудников, включая топ-менеджеров.
Обновлено в 08:40
Теннис

Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 12

Число погибших в результате паводка в Иркутской области увеличилось до 12, об этом сообщил заместитель премьер-министра РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек

На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Политика

Почти 50 стран ввели безвизовый режим с Россией за десять лет

Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116.
Обновлено в 04:56
Политика

Ирак отказался дружить с США против Ирана

Зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Ирак не собирается "дружить" с США против Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:48
Общество

Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне

Обновлено в 07:50
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Культура

Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Происшествия

Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы

Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Политика

Украина не пригласит наблюдателей ПАСЕ на выборы Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отозвал приглашения наблюдателям ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) на парламентские выборы.
Обновлено в 12:50
Общество

Самка песца добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней

Самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. километров, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней, пишет The Guardian.
Обновлено в 15:58
Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Обновлено в 08:50
Политика

Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты

На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Происшествия

На активистов напали с ножом в ходе рейда против незаконной торговли

Вечером 2 июля неизвестный мужчина напал на активистов с ножом в ходе рейда против незаконной торговли, сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на участника акции Александра Виноградова.
Обновлено в 14:59
Политика

Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту

На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
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