Гаджеты
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки RedmiТАСС 08:53
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге. Одно из основных отличий моделей заключается в процессоре: Redmi K20 получил Snapdragon 730, в то время как Redmi K20 Pro базируется на Snapdragon 855.
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Авто
Новый Nissan Qashqai в апреле стал бестселлером марки в России
Бестселлером Nissan на российском рынке в апреле стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 42% до 902 штук.
Обновлено в 08:01
Футбол
Унаи Эмери: «Сыграет Чех или не сыграет, я все равно хочу добиться чего-то весомого в последний момент его карьеры»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери не дал ответ на вопрос о том, сыграет ли голкипер «канониров» Петер Чех в финале Лиги Европы.
Обновлено в 20:38
Происшествия
На юге Москвы столкнулись пять автомобилей
В управлении ГИБДД по столичному региону проинформировали о столкновении пяти автомобилей на Варшавском шоссе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:54
Политика
Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины
Обновлено в 09:25
Космос
Члены экипажа SIRIUS завершили виртуальную миссию на Луне и вернулись на корабль
Четыре члена экипажа эксперимента SIRIUS завершили виртуальную миссию на поверхности Луны и вернулись на корабль.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Врачи в США вытащили личинок из головы женщины
50-летняя пациентка обратилась в больницу с жалобами на то, что у нее под кожей головы что-то шевелится.
Обновлено в 11:06
Общество
В России может появиться субсидия для многодетных отцов
В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».
Обновлено в 19:25
Происшествия
МВД проверило работу компании попавшего в ДТП в Приморье автобуса
В работе компании-перевозчика, автобус которой стал участником ДТП в Приморском крае, не выявлены нарушения.
Обновлено в 07:53
Общество
Россияне стали больше экономить
Исследовательский холдинг "Ромир" пришел к заключению, что количество россиян, которые стали больше экономить на расходах по всем статьям, увеличилось, сообщает РИА URA.RU.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%
Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%, до 34,1 млн пассажиров. Это следует из данных Росавиации.
Обновлено в 09:39
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Политика
Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза
Пилоты мексиканской авиакомпании Volaris не смогли с первого раза посадить лайнер с президентом страны на борту.
Обновлено в 18:18
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Экономика
ЦБ выделил финомбудсмену 3 млрд р. для начала деятельности
Размеры ставок, установленные для страховщиков и автоюристов, выведены из тех расходов, которые понесет служба для рассмотрения споров, отметила Ольга Крайнова.
Обновлено в 11:50
Наука
Исследователи создали модель с машинным обучением, которая по озоновому слою определяет, где и как появляются экстремальные погодные условия
Ученые объединили разработанную ранее климатическую модель с новым алгоритмом машинного обучения, созданного под задачи отображения химических процессов, связанных с озоновым слоем.
Обновлено в 12:48
Экономика
Россиянам пересчитают пенсии по-новому
В соответствии с приказом Минтруда, вступающим в силу 26 мая, социальные доплаты российских пенсионеров пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено 26 мая в 08:02
Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом канале
Ксения Собчак может в новом телесезоне стать ведущей проекта Первого канала.
Обновлено в 15:06
Космос
Крупнейшая в мире гамма-обсерватория для наблюдения за звездами будет завершена к 2025 году
Первые предсерийные телескопы будут установлены к 2020 году, а обсерватория начнет работу в 2022 году.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета с совладелицей S7
Обновлено в 02:28
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Происшествия
Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции
По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.
Обновлено в 20:32
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео
В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии
Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено в 18:00
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26