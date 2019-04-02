Гаджеты
Xiaomi представила два новых флагманских смартфонаРБК 13:35
Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
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Политика
Минфин США обнародовал документы по поводу санкций против Дерипаски
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обнародовало перечень документов, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 18:55
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейского в Ростовской области
Проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию нападавшего.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Общество
Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах
Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.
Обновлено в 08:00
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено в 06:42
Космос
Крупнейшая в мире гамма-обсерватория для наблюдения за звездами будет завершена к 2025 году
Первые предсерийные телескопы будут установлены к 2020 году, а обсерватория начнет работу в 2022 году.
Обновлено в 13:54
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Общество
Российских школьников начнут обучать ЗОЖ
К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Политика
В Косово освободили задержанного россиянина
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.
Обновлено в 09:03
Политика
Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза
Пилоты мексиканской авиакомпании Volaris не смогли с первого раза посадить лайнер с президентом страны на борту.
Обновлено в 18:18
Культура
Ксения Собчак может стать новой ведущей «Первого канала»
В пресс-службе канала подтвердили информацию о рассмотрении кандидатуры Собчак на роль ведущей в новом шоу, однако детали проекта остаются пока что в тайне.
Обновлено в 17:39
Политика
Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе
Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Политика
Генпрокурор Украины Луценко назвал Саакашвили предателем
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому сегодня новый президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, предателем.
Обновлено в 13:46
Хоккей
«Детройт» подписал контракт с победителем ЧМ-2019 Каски
"Детройт Ред Уингз" заключил однолетний контракт новичка с 23-летним финским защитником Оливером Каски, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
Обновлено в 15:15
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:51
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Космос
Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Спорт по-домашнему: Валерия показала одно из своих самых нелюбимых упражнений
Обновлено в 11:34
Культура
Эмир Кустурица презентует на Ставрополье свою новую книгу
Обновлено в 07:23
Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
Обновлено в 14:13
Авто
Acura NSX Type R дебютирует в октябре
На автосалоне в Токио, который откроет свои двери в октябре 2019 года, японский автопроизводитель может показать экстремальный вариант суперкара NSX с шильдиком «Type R». Ожидается, что такой автомобиль станет мощнее и получит адаптированный для дорог общего пользования аэродинамический обвес от гоночного NSX GT3.
Обновлено в 08:28
Политика
Генсек ООН Антониу Гутерриш приедет на ПМЭФ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Обновлено в 19:08
Происшествия
В Нижнем завели дело на полицейского, применившего силу к женщине
По версии следствия, 22 мая 2019 года в отдел полиции № 1 (ул. Героя Смирнова, 59) в Нижнем Новгороде за появление в общественном месте в состоянии опьянения была доставлена 41-летняя женщина.
Обновлено в 11:19
Авто
Новая Mazda 3 может появиться в России уже этим летом
Важно заметить, что опционального полного привода у российских Mazda 3 не предусмотрено, хотя именно он стал главной "изюминкой" нового поколения модели.
Обновлено в 04:39
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33