Xiaomi представила два новых флагманских смартфонаРБК 13:35

Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Политика Минфин США обнародовал документы по поводу санкций против Дерипаски Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обнародовало перечень документов, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Музыка Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.

Футбол Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".

Общество Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».

Общество Российских школьников начнут обучать ЗОЖ К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).

Политика В Косово освободили задержанного россиянина Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.

Политика Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза Пилоты мексиканской авиакомпании Volaris не смогли с первого раза посадить лайнер с президентом страны на борту.

Культура Ксения Собчак может стать новой ведущей «Первого канала» В пресс-службе канала подтвердили информацию о рассмотрении кандидатуры Собчак на роль ведущей в новом шоу, однако детали проекта остаются пока что в тайне.

Политика Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.

Политика Генпрокурор Украины Луценко назвал Саакашвили предателем Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому сегодня новый президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, предателем.

Хоккей «Детройт» подписал контракт с победителем ЧМ-2019 Каски "Детройт Ред Уингз" заключил однолетний контракт новичка с 23-летним финским защитником Оливером Каски, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Общество Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России» Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.

Здоровье В России изменились правила обязательного медицинского страхования Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.

Космос Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.

Экономика США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.

Авто Acura NSX Type R дебютирует в октябре На автосалоне в Токио, который откроет свои двери в октябре 2019 года, японский автопроизводитель может показать экстремальный вариант суперкара NSX с шильдиком «Type R». Ожидается, что такой автомобиль станет мощнее и получит адаптированный для дорог общего пользования аэродинамический обвес от гоночного NSX GT3.

Политика Генсек ООН Антониу Гутерриш приедет на ПМЭФ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Происшествия В Нижнем завели дело на полицейского, применившего силу к женщине По версии следствия, 22 мая 2019 года в отдел полиции № 1 (ул. Героя Смирнова, 59) в Нижнем Новгороде за появление в общественном месте в состоянии опьянения была доставлена 41-летняя женщина.

Авто Новая Mazda 3 может появиться в России уже этим летом Важно заметить, что опционального полного привода у российских Mazda 3 не предусмотрено, хотя именно он стал главной "изюминкой" нового поколения модели.