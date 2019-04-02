Xiaomi представила два новых смартфона из линейки RedmiТАСС 08:53

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге. Одно из основных отличий моделей заключается в процессоре: Redmi K20 получил Snapdragon 730, в то время как Redmi K20 Pro базируется на Snapdragon 855.

Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi

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