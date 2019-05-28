Гаджеты

Xiaomi представила дешевого «убийцу флагманов»РИА Новости 11:12

Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena. Устройство оснащено мощным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm.
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СМИ назвали новый смартфон Xiaomi «убийцей флагманов»

RT на русском12:38

Xiaomi представила «убийцу флагманов» среди смартфонов

URA.Ru12:00

Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro

Телеканал 360°11:39

Xiaomi представила дешевого «убийцу флагманов»

РИА Новости11:12

Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi

ТАСС08:53

Объявлена цена бюджетного смартфона Redmi 7A

Megaobzor.com08:33

Почти самый дешёвый. Объявлена цена смартфона Redmi 7A

iXBT.com06:07
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Кино

Веном может появиться в «Человеке-пауке 3»

Обновлено в 04:39
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Культура

На Первом канале планируется запуск программы с Ксенией Собчак

Обновлено в 12:38
Футбол

Кононов остается главным тренером «Спартака»

Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Любовь Аксенову обвинили в отказе предоставлять эскорт-услуги

В СМИ появилась информация, что бизнесмен обратился к менеджеру агентства, занимающегося организацией досуга и предоставляющего особые услуги.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти знакомого мужчину

Правоохранители задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, подозреваемых в том, что до смерти забили своего знакомого, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Обновлено в 11:54
Политика

В СНБО не исключили, что Украина получит новый транш МВФ в конце лета

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что страна может получить новый транш Международного валютного фонда в конце лета.
Обновлено в 12:56
Авто

Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет

Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Уфе иномарка сбила насмерть девятилетнего велосипедиста

Утром 28 мая в центре Уфы женщина сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии.
Обновлено в 02:10
Экономика

В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет

«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Политика

В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Кино

В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах

В 144 автобусах и более чем в 250 трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали показывать сюжеты, рассказывающие историю создания фильмов, снятых в Москве.
Обновлено в 00:53
Кино

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Гаджеты

По подсчетам Gartner, рынок смартфонов за год сократился на 2,7%

Специалисты Gartner подвели итоги первого квартала 2019 года на рынке смартфонов.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов в Донбасс

Накануне было зафиксировано прибытие группы диверсантов украинских силовиков в расположение ВСУ.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Вслед за тещей принца Гарри от Меган Маркл сбежала и няня

По информации СМИ, как и теперь няня Арчи, теща принца Гарри не выдержала давления со стороны Меган Маркл.
Обновлено в 11:00
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80

Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Гаджеты

Apple представила новый плеер iPod Touch

Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза раскрыла секрет молодости

Лиза прислушивалась, а Примадонна возьми да и спроси у дочки, где же ей найти такое средство, чтобы снова вернуться в детство.
Обновлено в 09:43
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде

Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
Обновлено в 09:03
Политика

Китай отказался от иранской нефти

КНР прекратила закупки нефти из Ирана после вступления в силу санкций США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился

Обновлено в 03:42
Технологии

«Яндекс» хочет «достать» Россию своими складами

В нынешнем году «Яндекс.Маркет» намерен масштабировать услугу доставки интернет-заказов в течение 1-2 дней по России, заявил «Логирусу» операционный директор «Яндекс.Маркета» Антон Вальков.
Обновлено в 07:45
Общество

Конституционный суд проверил закон о митингах

Нарушителями закона являются органы власти, использующие такое требование для «квазиотказа» в согласовании мероприятия, и суды, признающие законным такой отказ, заявил представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас.
Обновлено в 08:13
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Авто

Почему у нас полюбили каршеринг? — Дело в Собянине и Яндексе

Клиенты могут выбирать из более чем десяти операторов каршеринга, и ежедневно парк автомобилей пополняется: в Департаменте транспорта Москвы ожидают, что каждый год на дорогах будут появляться еще 5000 новых автомобилей каршеринга.
Обновлено в 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
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