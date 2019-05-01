Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официальноMobiDevices 06:11
Компания Xiaomi в Пекине представила новый фитнес-трекер Mi Band 4. По сравнению с Xiaomi Mi Band 3, Mi Band 4 выглядит изящнее, и оснащен цветным дисплеем, более ёмким аккумулятором, датчиком ЭКГ и модулем NFC.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Культура
«Уральские пельмени»: «Нетиевский немного с ума сошел»
Исаев: — Ни о каком распаде речь не идет. Ребятам стало немного тесно существовать в рамках «Уральских пельменей».
Обновлено вчера в 17:08
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА
Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов назвал два фактора, мешающие росту доходов Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему в России падают реальные доходы населения, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Происшествия
По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев
Обновлено вчера в 12:18
Гаджеты
Представлены умные часы Amazfit Verge 2: датчик ЧСС, ЭКГ в реальном времени, NFC, GPS и поддержка звонков через 4G за $190
Обновлено в 06:16
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Документ имеется в распоряжении «Ленты.ру». Эксперты обнаружили, что общее число накруток голосов достигло 41 тысячи.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Махачкале произошел взрыв на танкере
"В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова
Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты
Таможенные службы Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика, который под видом капусты пытался ввезти в Россию более четырех тысяч среднеазиатских черепах на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости таможенный инспектор по связям со СМИ Оренбургской области Ирина Старостина.
Обновлено в 04:22
Наука
В гробнице майя найдены ужасающие черепа
В Белизе при раскопках могилы древнего воина археологи обнаружили два трофейных черепа, изучение которых может пролить свет на причины краха некогда могущественной цивилизации майя.
Обновлено в 04:48
Футбол
Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии
Обновлено в 05:59
Политика
Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации
Кто уходит из Совета Федерации После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов.
Обновлено в 04:47
Общество
Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска
Росавиация в 2019 году начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах, сообщили сотрудники пяти авиакомпаний.
Обновлено в 01:35
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Политика
Стало известно, сколько получает пресс-секретарь Зеленского
Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен (38 580 рублей).
Обновлено в 05:59
Политика
Лукашенко призвал «привести в чувство» Белгидромет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов поручил своей администрации разобраться с работой Белгидромета.
Обновлено в 07:14
Политика
Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря
Керченский пролив является международным, а запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность, заявила представитель Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елена Зеркаль.
Обновлено в 07:47
Общество
Два российских ведомства предлагают запретить пластиковые пакеты
В Роспотребнадзоре выступают за поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, вплоть до полного запрета.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:44
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Знайте свое место, уважаемый Алексей! Чумаков и Левина устроили бой за Мартиросяна
Жена известного российского телеведущего Гарика Мартиросяна – Жанна Левина внимательно следит за своими друзьями и коллегами по цеху.
Обновлено в 03:44