Гаджеты
Xiaomi показала гибкий смартфонКоммерсантъ 06:16
Напомним, первый в мире гибкий смартфон был представлен китайской компанией Rouyu Technology. Модель получила название FlexPai, диагональ 7,8 дюйма (в складном состоянии — около 4 дюймов). Позднее южнокорейская корпорация Samsung показала прототип устройства с гнущимся экраном.
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с чего всё началось
Президент китайской компании Xiaomi Лин Бин в среду, 23 января, опубликовал на своей странице в соцсети Weibo видео, в котором он использует складной смартфон.Известия05:10
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