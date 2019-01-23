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Xiaomi показала свой первый складной смартфонТАСС 06:15

Президент и сооснователь Xiaomi Лин Бин показал первый складной смартфон, созданный китайской компанией. Видеоролик он опубликовал в среду на своей странице в социальной сети Weibo.
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с чего всё началось
Президент китайской компании Xiaomi Лин Бин в среду, 23 января, опубликовал на своей странице
 в соцсети Weibo видео, в котором он использует складной смартфон.
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