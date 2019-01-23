Xiaomi показала свой первый складной смартфонТАСС 06:15

с чего всё началось

Президент и сооснователь Xiaomi Лин Бин показал первый складной смартфон, созданный китайской компанией. Видеоролик он опубликовал в среду на своей странице в социальной сети Weibo.

Гаджеты Гаджеты Флагман Lenovo стал самым мощным Android-смартфоном по версии AnTuTu Судя по результатам тестирования, опубликованным в бенчмарке AnTuTu, самым мощным Android-смартфоном в настоящий момент является аппарат Lenovo Z5 Pro GT.

Гаджеты Гаджеты В России представлен флагманский смартфон Honor View 20

Гаджеты Гаджеты Apple рассказала о пользе iPhone во время стихийных бедствий Компания Apple заявила, что одной из необходимых вещей во время цунами, засухи, урагана или других стихийных бедствий является iPhone.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M20 показали на первом фото в Сети Известно, что в Galaxy M20 будет установлен 6,3-дюймовый экран с разрешением 1080х2340 пикселей.

Гаджеты Гаджеты Некоторым пользователям Twitter стал доступен новый дизайн У части пользователей Twitter появилась возможность переключиться на новый интерфейс веб-версии сервиса.

Гаджеты Гаджеты Компания Apple выпустила обновление для прошивки iOS 12.1.3 Специалисты Apple уже открыли доступ для скачивания выпущенного обновления прошивки iOS 12.1.3.

Гаджеты Гаджеты В Samsung создан первый в мире 15,6 дисплей UHD OLED для ноутбуков

Гаджеты Гаджеты Проблема со шлейфами экрана дорого обходится владельцам MacBook Pro Как поясняет Тайлор Диксон (Taylor Dixon) из iFixit, проблема «flexgate» довольно проста: в нынешнем поколении ноутбуков MacBook Pro (с 2016 года по настоящее время) используются гибкие ленточные кабели для подключения экрана к плате контроллера под сенсорной панелью.

Гаджеты Гаджеты LG G8 будет представлен 24 февраля Корейский производитель проведет специальное мероприятие 24 февраля, на котором впервые покажет LG G8.

Гаджеты Гаджеты Samsung представила скоростные накопители SSD 970 EVO Plus Международная транснациональная корпорация Samsung Electronics провела презентацию новой серии SSD-накопителей 970 EVO Plus.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Zenfone Max Pro M2 от ASUS вышел в продажу на рынке Европы Компания ASUS выпускает смартфон Zenfone Max Pro M2 на рынок Европы по цене от 300 евро за базовую версию.

Гаджеты Гаджеты В Gmail теперь можно зачёркивать текст и скачивать письма В почтовом сервисе добавились такие возможности, как кнопки перечёркнутого текста, отмены и повтора, а также загрузки писем.

Гаджеты Гаджеты В Chrome для Windows 10 появился тёмный режим Google продолжает работать над тёмным режимом оформления в браузере Chrome для Windows 10.