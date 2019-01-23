Гаджеты

Xiaomi показала гибкий смартфонКоммерсантъ 06:16

Напомним, первый в мире гибкий смартфон был представлен китайской компанией Rouyu Technology. Модель получила название FlexPai, диагональ 7,8 дюйма (в складном состоянии — около 4 дюймов). Позднее южнокорейская корпорация Samsung показала прототип устройства с гнущимся экраном.
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