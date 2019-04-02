Гаджеты
Xiaomi представил «убийцу флагманов»РИА Новости 11:12
Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena. Устройство оснащено мощным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Обновлено в 09:33
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:21
Хоккей
Лучшим тренером сезона КХЛ стал Игорь Никитин из ЦСКА
Лучшим тренером 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Игорь Никитин из московского ЦСКА, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:00
Авто
Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено в 12:12
Общество
Температура выше нормы ожидается по всей России летом
Летом в России ожидается температура около или выше нормы, при этом не исключена возможность ливневых дождей и шквалистых ветров, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
Обновлено в 11:36
Спорт
Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.
Обновлено в 06:34
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Политика
США отказались отправить правительственную делегацию на ПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня в Петербурге.
Обновлено в 13:55
Хоккей
Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок
Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 11:26
Политика
На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма
Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.
Обновлено в 12:39
Хоккей
Илья Коновалов стал лучшим новичком сезона КХЛ
Лучшим новичком сезона КХЛ признан вратарь «Локомотива» Илья Коновалов.
Обновлено в 14:12
Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу
Обновлено в 05:39
Общество
В крупнейшей зеленой зоне Москвы собираются вырубить сотни тысяч деревьев
Проект затрагивает крупнейшую зеленую зону Москвы и самый большой в мире лес в черте города, национальный парк "Лосиный остров".
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Интернет
В Москве испытали первый квантовый телефон
Обновлено в 08:13
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Политика
В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией
Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено в 14:28
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Музыка
Егор Крид рассказал о причинах ухода из Black Star
Егор Крид рассказал, что покинул лейбл Black Star Тимати, потому что у него возникло желание продюсировать себя самому.
Обновлено в 14:18
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Экономика
Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона»
Московская биржа с 3 июня 2019 года приостанавливает торги обыкновенным акциями "Мегафона", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.
Обновлено в 10:53
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В УФНС прокомментировали скандал с владельцем портала «Клерк.ру»
Представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко сообщила, что в УФНС внимательно изучат информацию об угрозах основателю портала для бухгалтеров «Клерк.ру» Борису Мальцеву и проведут служебную проверку.
Обновлено в 11:06
Авто
Суперкар Ferrari 812 от Novitec получил фиолетовый интерьер
Ателье Novitec представило свой второй тюнинг-комплект для 812 Superfast еще в начале года, и теперь было представлено продолжение пакета для монстра V12 от Ferrari.
Обновлено в 08:14
Экономика
ЕЦБ выпустил в обращение новые купюры в 100 и 200 евро
Сегодня в странах еврозоны в обращение вводятся новые купюры в 100 и 200 евро, говорится в сообщении Европейского центрального банка.
Обновлено в 05:21