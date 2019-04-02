Xiaomi представил «убийцу флагманов»РИА Новости 11:12

Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena. Устройство оснащено мощным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm.

Хоккей Лучшим тренером сезона КХЛ стал Игорь Никитин из ЦСКА Лучшим тренером 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Игорь Никитин из московского ЦСКА, сообщает «РИА Новости».

Общество Температура выше нормы ожидается по всей России летом Летом в России ожидается температура около или выше нормы, при этом не исключена возможность ливневых дождей и шквалистых ветров, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Спорт Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.

Политика Посла Испании вызвали в МИД России Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.

Хоккей Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.

Политика На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.

Хоккей Илья Коновалов стал лучшим новичком сезона КХЛ Лучшим новичком сезона КХЛ признан вратарь «Локомотива» Илья Коновалов.

Общество В крупнейшей зеленой зоне Москвы собираются вырубить сотни тысяч деревьев Проект затрагивает крупнейшую зеленую зону Москвы и самый большой в мире лес в черте города, национальный парк "Лосиный остров".

Происшествия В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Политика В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.

Футбол Кононов остался на посту главного тренера «Спартака» "Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").

Музыка Егор Крид рассказал о причинах ухода из Black Star Егор Крид рассказал, что покинул лейбл Black Star Тимати, потому что у него возникло желание продюсировать себя самому.

Политика В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

Экономика Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона» Московская биржа с 3 июня 2019 года приостанавливает торги обыкновенным акциями "Мегафона", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Общество В УФНС прокомментировали скандал с владельцем портала «Клерк.ру» Представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко сообщила, что в УФНС внимательно изучат информацию об угрозах основателю портала для бухгалтеров «Клерк.ру» Борису Мальцеву и проведут служебную проверку.

Авто Суперкар Ferrari 812 от Novitec получил фиолетовый интерьер Ателье Novitec представило свой второй тюнинг-комплект для 812 Superfast еще в начале года, и теперь было представлено продолжение пакета для монстра V12 от Ferrari.