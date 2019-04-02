Гаджеты
Xiaomi представила два новых флагманских смартфонаРБК 13:35
Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
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Политика
В МИД Испании прокомментировали решение Москвы вызвать посла страны
Как сообщили в российском МИД, испанский посол в Москве Вальдеррама Пареха был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с «недружественными высказываниями» исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Дочь Пирло сбила машина в Турине
Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
Обновлено в 15:50
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области
В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Политика
Саакашвили возвращается на Украину
Обновлено в 10:55
Политика
Украина договорилась с МВФ подготовить новую программу сотрудничества
Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества, которая призвана дать толчок для развития страны.
Обновлено в 12:21
Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
Обновлено в 14:13
Хоккей
Игорь Никитин получил награду как лучший тренер КХЛ
Лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги признан наставник московского ЦСКА Игорь Никитин.
Обновлено в 13:24
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
Чалов признан лучшим игроком мая в РПЛ
Обновлено в 14:47
Политика
Шеф-редактор агентства Sputnik Литва попал в базу данных «Миротворца»
Шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем, задержанный во вторник в аэропорту Вильнюса, попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 12:58
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо
Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Политика
Многодетным семьям компенсируют ипотеку
Многодетным семьям в России компенсируют часть затрат на ипотеку. Такой законопроект принят Государственной думой РФ в первом чтении.
Обновлено в 09:04
Гаджеты
Смартфон Moto Z4 появился в продаже
Без громких анонсов и презентаций компания Lenovo выпустила смартфон Motorola Moto Z4, а точнее отправила его в продажу по ошибке ритейлера.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз
Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии
Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
Сосновский привел для украинских СМИ доказательства причастности НАТО к провокации в Керченском проливе
В эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" Сосновский заявил о том, что к организованной Киевом провокации в Керченском проливе были причастны представители Организации Североатлантического договора (НАТО).
Обновлено в 06:30
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено в 14:29
Гаджеты
Подросток дважды взломал Apple, чтобы получить работу
Юный хакер из Австралии смог дважды взломать серверы Apple, чтобы ему дали работу в корпорации.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Любовь Аксенову обвинили в отказе предоставлять эскорт-услуги
Отечественная актриса Любовь Аксенова оказалась в центре скандала после обвинений в том, что она отказалась от предоставления эскорт-услуг.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Экс-мэр Тегерана сознался в убийстве жены
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Спорт
Петербург примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году
Международная федерация волейбола утвердила восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских сборных 2022 года.
Обновлено в 11:23
Экономика
IKEA начнет сдавать россиянам мебель в аренду
IKEA в России начнёт сдавать мебель в аренду. Об этом рассказали в компании, передает ОТР.
Обновлено в 09:29
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено вчера в 08:03
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50