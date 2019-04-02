Xiaomi представила два новых флагманских смартфонаРБК 13:35

Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

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