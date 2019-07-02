Гаджеты
Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта ценаРоссийская газета 11:25
Компания Xiaomi на мероприятии в Китае официально представила новую линейку смартфонов, в которую вошли модели CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition. Xiaomi CC9 является видоизмененной версией флагмана Mi 9.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Авто
Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Технологии
К 5G подключают стартапы
Операторов могут интересовать стартапы, которые занимаются разработкой сервисов с возможностью их реализации в сетях 5G, но сосредоточиться им стоит на создании качественного канала подключения к услугам в облаке, уверен ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России Дмитрий Конарев.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Опекуны в Кузбассе получили сроки за истязание детей до смерти
Городской суд Мысков в Кузбассе приговорил опекунов, обвиняемых в истязании и причинении смерти своим подопечным, к 15 и 16 годам колонии, сообщает прокуратура Кемеровской области.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры
«Убитым на Калинина 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Хоккей
Гусев требует от «Вегаса» улучшить предложение
По данным The Athletic, российский форвард требует от «Вегаса» на четыре миллиона долларов больше той суммы, которую предложило клубное руководство за новый двухлетний контракт.
Обновлено в 09:08
Политика
Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму
Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:43
Культура
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции
Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Политика
Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России
Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.
Обновлено в 12:22
Происшествия
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Общество
СМИ: вице-президент США прервал визит в Нью-Гэмпшир и экстренно возвращается в Вашингтон
Вице-президент США Майк Пенс, который во вторник должен был выступить на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир, экстренно возвращается в Вашингтон.
Обновлено в 12:17
Общество
Гарик Харламов ответил Джейсону Стэтхэму «сокрушительным ударом»
Российский шоумен Гарик Харламов разместил в Инстаграме видео, на котором пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма из челленджа Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Из России полковник полиции сбежала в Грузию
Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
Обновлено в 11:23
Наука
За 30 лет летающих насекомых стало меньше на 76 процентов
Калифорнийские ученые, в течение 30 лет наблюдающие за летающими насекомыми, сделали вывод, что за эти годы их стало меньше на 76 процентов, сообщает журнал Phys.org.
Обновлено в 04:23
Экономика
Пушилин увеличил минимальный размер пенсий в ДНР
Минимальный размер пенсионной выплаты в ДНР с 1 июля 2019 года повышен до 4000 руб. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.
Обновлено в 05:41
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии
Гражданин России скончался в Финляндии на соревнованиях по триатлону Nokian Tyres IRONMAN Finland.
Обновлено в 11:36
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Обновлено в 09:36
Экономика
В Краснодаре повысили цену на проезд в общественном транспорте
Стоимость поездок в общественном транспорте в столице Кубани подорожает с 8 июля до 28 рублей.
Обновлено в 10:31