Гаджеты

Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта ценаРоссийская газета 11:25

Компания Xiaomi на мероприятии в Китае официально представила новую линейку смартфонов, в которую вошли модели CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition. Xiaomi CC9 является видоизмененной версией флагмана Mi 9.
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Xiaomi запустила новую линейку смартфонов

Lenta.ru14:01

Xiaomi представила смартфоны Mi CC9 и Mi CC9e

News.ru10:24

Xiaomi представила два новых бюджетных смартфона

Rambler News Service11:39

Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена

Российская газета11:25

Xiaomi официально представила смартфон Mi CC9 и его бюджетный вариант

ФАН11:06

Xiaomi представила новый смартфон CC9

Известия13:52

Представлен смартфон Xiaomi CC9 Meitu Custom Edition. Такие же камеры, но цена вдвое больше, чем у Xiaomi CC9e

iXBT.com09:28
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:24, Ашберн
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Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона

Обновлено в 12:55
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Путин прокомментировал гибель российских подводников

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично доложить ему о причинах ЧП с глубоководным аппаратом Минобороны России.
Обновлено в 13:40
Политика

Минтранс Чехии вновь разрешил полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний разрешили в Чехии до 7 июля, об этом во вторник, 2 июля, сообщили в министерстве транспорта республики.
Обновлено в 05:32
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В Калининграде в суши-баре отравились 13 человек

Обновлено в 13:31
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В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

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Трамп пообещал показать жителям Вашингтона танки на День независимости

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Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Происшествия

В Боливии зафиксировали неизвестный смертельный вирус

В Боливии зафиксировали несколько случаев заражения смертельно опасным вирусом, который пока не удалось идентифицировать, сообщает местный портал La Razon.
Обновлено в 11:54
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Политика

В Италии трактором нарисовали портрет князя Владимира к визиту Путина

Известный своими рисунками на полях итальянский художник Дарио Гамбарин к визиту президента России Владимира Путина нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира.
Обновлено в 01:31
Авто

Названы 10 самых доступных автомобилей в России

Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

Обновлено в 08:40
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

Обновлено в 11:16
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Гаджеты

NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER

Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Политика

Кристин Лагард приостанавливает полномочия главы МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард приостанавливает выполнение своих обязанностей в связи с выдвижением на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Обновлено в 13:53
Хоккей

Панарин выбрал номер в «Рейнджерс»

Обновлено в 14:15
Политика

Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Общество

Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»

Обновлено в 13:55
Экономика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля.
Обновлено в 03:03
Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов

В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
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