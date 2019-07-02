Гаджеты
Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта ценаРоссийская газета 11:25
Компания Xiaomi на мероприятии в Китае официально представила новую линейку смартфонов, в которую вошли модели CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition. Xiaomi CC9 является видоизмененной версией флагмана Mi 9.
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Теннис
Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона
Обновлено в 12:55
Политика
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично доложить ему о причинах ЧП с глубоководным аппаратом Минобороны России.
Обновлено в 13:40
Политика
Минтранс Чехии вновь разрешил полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний разрешили в Чехии до 7 июля, об этом во вторник, 2 июля, сообщили в министерстве транспорта республики.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Калининграде в суши-баре отравились 13 человек
Обновлено в 13:31
Политика
Трамп пообещал показать жителям Вашингтона танки на День независимости
Обновлено вчера в 20:38
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Боливии зафиксировали неизвестный смертельный вирус
В Боливии зафиксировали несколько случаев заражения смертельно опасным вирусом, который пока не удалось идентифицировать, сообщает местный портал La Razon.
Обновлено в 11:54
Политика
В Италии трактором нарисовали портрет князя Владимира к визиту Путина
Известный своими рисунками на полях итальянский художник Дарио Гамбарин к визиту президента России Владимира Путина нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира.
Обновлено в 01:31
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает производство
Обновлено в 11:16
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER
Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Политика
Кристин Лагард приостанавливает полномочия главы МВФ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард приостанавливает выполнение своих обязанностей в связи с выдвижением на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Обновлено в 13:53
Хоккей
Панарин выбрал номер в «Рейнджерс»
Обновлено в 14:15
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля.
Обновлено в 03:03
Экономика
Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов
В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16